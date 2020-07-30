台中前議長張宏年全家4人鉛中毒　排除被下毒...疑中藥材非法添加重金屬

▲中國醫學大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，最有可能是所服用的中藥材內非法添加重金屬。（圖／院方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市前議長張宏年和議員兒子張彥彤等4人傳出鉛中毒，震驚政壇，中國醫學大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，不是飲水問題，被人下毒的機率更是趨近於零，最有可能是所服用的中藥材內非法添加重金屬，因為台灣在藥材方面把關很嚴格，而4人當中，以張宏年最為嚴重，因此後續照顧很重要。

張彥彤在臉書發文表示，1個月前，他突然不明原因的腸胃痛、想嘔吐，不但吃不下、也無法排便，直到7月8日送急診住院，剛開始找不到原因，後來在血液中竟然檢查發現有重金屬，鉛指數正常值是在10以下，而他竟高達88。

洪東榮說，鉛中毒和一般症狀很相似，除非驗出血溶鉛過多，否則不易察覺，例如腹痛如絞、出現黃疸，會被誤以為是腸胃問題，結果開了刀依然疼痛，也會有貧血，血紅素少，紅血球照片上可以看到藍色斑紋，結果吃多了鐵劑，造成鐵中毒，神經方面，會又麻又痛，腎臟方面，會有蛋白尿，也易造成高血壓、血管硬化等。

他說，台中自來水管已接近9成都不再使用鉛管，而是鐵管，因此不可能是飲水造成，此外，也不可能被下毒，因為毒藥不容易溶於水，而且得長期服用才有可能，所以被下毒的機率幾近於零。

如果燒香拜拜所使用的香品質很差，又長期吸入體內，或許有可能，另外，如果住家附近有鉛工廠，也有可能鉛中毒。

他認為，台灣在中藥材把關上很嚴格，所含鉛量非常少，除非是業者非法添加重金屬，萬一真的是在某一家中醫診所拿藥，衛生局必須好好徹查清楚，前議長張宏年病情最嚴重，因為他服用中藥很多年，未來後續的照顧很重要。

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