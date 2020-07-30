台中前議長張宏年全家4人驚爆鉛中毒　議員兒指數高達88...可疑物化驗中

▲▼台中市議員張彥彤（右2）在臉書發文指全家鉛中毒。（圖／張彥彤臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員張彥彤在臉書上發文指出，他一個月前因為多重器官發炎，一度準備發出病危通知，院方診斷出竟是鉛中毒，經過一個月治療後，換他父母（父親是前中市議長張宏年）也跟著住院，同樣是鉛中毒，台中市衛生局已帶著家裡中藥等接觸過東西進行化驗，釐清案情。

張彥彤表示，1個月前，他突然不明原因的腸胃痛、想嘔吐，不但吃不下、也無法排便，直到7月8日送急診住院，剛開始找不到原因，醫院做細菌培養也無異狀，後來在血液中竟然檢查發現有重金屬，「肝指數」及「鉛指數」都異常飆高，鉛指數正常值是在10以下，而他竟高達88。

▲台中市前議長張宏年。

張彥彤臉書表示：昨天一早出院，經過約一個月治療、診斷出我個人部分多重器官發炎，一度準備發病危通知，出院的我還非常虛弱，但是我不能閒著，許多工作和民眾服務案件等待我處理、慈善會還需要募款，而我的父母也因為生病入院了最後我希望上帝多給我一些時間，至少讓我撐到我照顧好父母健康出院。」消息一出，震驚台中政壇。

張彥彤說，父親張宏年、母親及姐姐也出現鉛中毒狀況，父親最近常說四肢無力、兩腳站不穩，原以為是老化，現在終於找到原因。

據了解，張彥彤已經出院在家休養，父親也是前中市議長張宏年和母親還在住院。

張接到媒體求證後，只說他已不再回應，全交由衛生局檢驗調查，他不久後也在臉書發文，「請各位不要再因為病情任何而來聯絡我，我和家人需要休息，也請不要打擾衛生局，我們都應該相信市府的能力給衛生局有空間及時間去辦理，我個人不會再對此事做任何說明。我們的媒體資源應該著重在更有意義的事情，如果要討論慈善會工作、我半夜也奉陪。」

衛生局表示，上週已啟動專案調查了解中，同時抽驗相關疑慮產品以釐清案情，已取得張議員使用的藥材進行化驗，其中健保給付的藥材化驗結果都合格，另外張議員的自費藥材正在化驗中，預計下周三結果出爐，目前外傳水質或食材等問題，皆屬謠言，請勿以訛傳訛。

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