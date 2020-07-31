三星堆新出土文物「撞臉《憤怒鳥》的綠豬」　網一看笑翻：一出道就頂流！

▲陶豬撞臉「憤怒鳥」的豬。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據四川省文物考古研究院28日（週二）公佈，在三星堆周邊發現重要遺址「聯合遺址」。此遺址出土了大量陶器、瓷器和石器。其中，一個三星堆4期的陶豬日前曝光，立即引發熱議。它圓圓的臉上，兩個小小的眼睛和大大的鼻孔、彎彎的嘴角還泛著笑意。

網友們一看，這不是撞臉了《憤怒鳥》裡反派綠豬嗎？有網友開玩笑地說道，「《憤怒鳥》抄襲實錘了哈哈哈哈哈！」、「三星堆與憤怒鳥，哈哈哈這是什麼夢幻聯動？」

還有網友特意@了四川廣漢三星堆博物館，詢問「堆主，這豬是認真的嗎」？後者直接回答，「真！」還有媒體專門配文，「人生就像憤怒鳥，當你失敗的時候，總有幾隻豬在笑……。」

隨後「三星堆裡的豬」迅速衝上微博熱搜，更多網友和媒體開始與三星堆官微互動起來，有媒體迫不及待地問，「請問會展出嗎？想看！」對此，三星堆官微回答，「還沒這麼快。」

見網友們熱情太高，三星堆官微也有點酸了，「萬萬沒想到因為一隻豬喜提熱搜第二，堆主不要面子的嗎？」並配文一個三星堆出土的立人像，「我的拳頭蠢蠢欲動。」





▲考古現場。（圖／翻攝自微博）

三星堆遺址位於四川省廣漢市，遺址年代為西元前2800年至西元前1100年，是迄今在西南地區發現的範圍最大、延續時間最長、文化內涵最豐富的古蜀文化遺址。其中出土的文物包括青銅大立人、青銅面具、青銅神樹等形象極為獨特，被譽為「青銅鑄就的人間神國」。

據《新華社》報導，聯合遺址位於四川省廣漢市南豐鎮聯合村1組，南距三星堆古城遺址約8公里。從2019年10月開始，考古人員對聯合遺址進行搶救性考古發掘，計劃發掘面積7千平方米，截至2020年6月底，已完成發掘面積4500平方米，發現了極其豐富的新石器、商周、秦漢、魏晉、唐宋和明清時期的遺存，揭露各個時期的灰坑、墓葬、窯址等遺跡數以千計，目前發掘工作仍在進行中。

聯合遺址出土了大量的陶器、瓷器、石器等，出土和復原了大量的高柄豆、鏤空圈足豆（盤）、小平底罐等。出土的陰線刻龍鳳組合紋陶器年代為晚商時期，是目前中國發現最早的有「龍鳳呈祥」圖案的陶器。

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