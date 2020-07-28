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保險業法遵主管新規年底上路！　禁止兼任金控法遵主管

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▲▼金管會保險局長施瓊華。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為強化保險業的法令遵循，金管會今（28）日表示，研擬修改「保險業內控辦法」，未來兆元以上保險公司的總機構法令遵循主管，只能兼任防制洗錢及打擊資恐專責單位主管，其餘則一律禁止，就連同一集團下的法遵主管也不行，但可兼任不具利益衝突的職務，如教授、公益團體等職務，預計今年12月31日正式施行。

金管會保險局長施瓊華表示，這次修法主要考量保險業目前資產規模越來越大，作業面管理從商品、招攬到核保理賠等，認為法遵主管應專注本職，以達到法遵的有效性。

施瓊華指出，依過去經驗來看，法遵主管在兼職後很難專注在本職上，因此這次修改法令，未來1兆元以上保險業，總機構法遵主管只能兼任防制洗錢及打擊資恐專責單位主管，而兆元以下保險業總機構法令遵循主管也只能兼任法務單位、防制洗錢及打擊資恐專責單位主管外，不得兼任其他職務（包含同一集團）。

不過，法遵主管若兼任財團法人或社團法人等非營利事業職務，則不再此限制。舉例來說，法遵主管兼職教授，或是一些公益團體等職務就不在此範圍內，這部分是允許的。

這次研擬修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」（保險業內控辦法）第30條及第41條條文，目前已預告期滿，將於近期發布施行施瓊華說，由於涉及保險業法遵主管職務調整，給予6個月的緩衝期，預計今年底正式上路。

據保險局了解，目前有1家公司需要調整，不僅為金控法遵主管，同時也兼任子公司壽險法遵主管，要求業者須在半年內調整完畢，主要是金控旗下銀行、保險等子公司法規差異甚大，希望為專職擔任。

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