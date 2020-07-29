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周日起大變天全台有雨　颱風搖籃蠢動「2降雨熱區」注意豪雨彈襲

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▲▼天氣。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

▲台灣颱風論壇表示，目前最主要的熱帶擾動91W將越過菲律賓，並進入南海，未來會是一顆很大的熱帶低壓或颱風。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

太平洋高壓終於北抬，移出熱帶洋面讓有「颱風搖籃」之稱的太平洋蠢蠢欲動，這些熱帶擾動，將直接或間接影響台灣。氣象局指出，周日起低壓帶水氣移入，全台天氣不穩轉雨，其中，花東、中南部可能有局部大雨或豪雨發生機率。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」分析，目前最主要的熱帶擾動91W將越過菲律賓，並進入南海，未來會是一顆很大的熱帶低壓或颱風。雖然直接侵襲台灣的機會較低，但要注意它南邊富含水氣的強西南風。

論壇指出，由於91W這個低壓帶將會移到南海，加上太平洋高壓的分支在低緯度向西伸，高低壓之間的強西南風會往西調整，跑到台灣及菲律賓這個區域，所以預計在周六（8/1）左右，強西南風會「開始」正對著台灣吹，全台灣的雲量及降雨機會將會提高，南台灣因為在迎風面，注意較大雨勢。

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,高雄午後下起大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲周六左右，強西南風會開始正對著台灣吹，全台灣的雲量及降雨機會將會提高。（圖／記者李毓康攝）

另外，在擾動91W的東側，還有一個小低壓，目前在天氣圖或雲圖都不太明顯，但也有一點點可能進一步發展，並可能在本周末跑到台灣附近。這顆低壓所處的環境沒有比91W好，但畢竟還是有發展的條件，所以模式對於它的預報分岐很大。

論壇表示，如果它中途減弱消散或是它的移動方向太偏北，最後超過台灣的緯度範圍，那它就不再會是我們觀察的重點。

在周六西南風正對台灣吹之前，台灣因為北側有高壓、南側有低壓，所以是吹偏東風的狀態，這會導致東半部有陣雨，但很快就停；而西半部位處偏東風的背風沉降區，白天的太陽會很曬且偏熱，中午過後可能要注意雷陣雨的發生。

▲▼氣象局說明季風槽報到。（圖／中央氣象局）

▲季風槽報到，周日起低壓水氣影響，全台天氣不穩，各地有噢，其中花東、中南部要留意較大雨勢。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，明天天氣主要以多雲到晴為主，因風向吹偏東風，迎風面的宜花東有局部短暫陣雨，午後西半部留意局部短暫雷陣雨。氣溫方面，沒有下雨的時候依然高溫炎熱，高溫約33-36度，大台北、花蓮縱谷、南投近山區或河谷可能有36度以上發生機率。另外，基隆北海岸、恆春半島風力強，注意8-9級強陣風。

周五太平洋高壓向西伸展，西半部大部分多雲到晴、高溫炎熱，午後可能有局部雷陣雨，風向吹東南風，迎風面東半部還是有不定時局部短暫陣雨。不過，周六開始南方低壓帶影響，水氣逐漸增多，南部可能有局部短暫陣雨，午後各山區要留意可能有局部較大雨勢。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,高雄午後下起大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲周日起至下周一，花東、中南部全天都有不定時陣雨或雷雨，更可能有局部大雨或豪雨發生。（圖／記者李毓康攝）

周日起至下周一，南海附近的低壓帶水氣大量移入，全台天氣不穩，主要降雨熱區為花東、中南部，全天都有不定時陣雨或雷雨，更可能有局部大雨或豪雨；北部、東北部也會有局部短暫陣雨。

至於低壓帶中是否可能有熱帶性低氣壓或颱風生成？氣象局表示，目前菲律賓東方海面到南海都是一整片低壓帶，不同模式預測有不同看法，需要再觀察，未來變數仍多。

另外，氣象專家吳德榮提醒，最新歐美模式模擬皆顯示，季風低壓周日起帶來劇烈降雨，由東南往西北掃過台灣；且下周二強勁西南氣流將持續通過台灣，有帶來連續大量降水的潛勢，故此季風低壓對台灣的威脅絕不可小覷。

對此，氣象局表示，4天後的模式預測變數還很大，西南氣流有嚴謹的定義，必須要是大尺度範圍、水氣深厚的系統，屆時還得要看南海季風低壓發展強度，但周日起全台都要留意天氣變化。

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