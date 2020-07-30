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季風低壓影響「2縣市大雨特報」　吳德榮曝下週成颱機率：大氣轉趨不穩定

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▲▼炎熱天氣 39.7度新高溫 路上行人難耐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲西半部晴朗炎熱，高溫約在36、37度左右。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到季風低壓影響，東半部有雨，氣象局針對台東、屏東發佈大雨特報。另外，氣象專家吳德榮同時透露，下週「季風低壓」發展成颱的可能性：水氣增多，大氣轉趨不穩定。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(30)日至週六(1日)台灣附近大氣低層為「太平洋高壓」及「季風低壓」環流交界的東南風、水氣很多，迎風面東半部有明顯降雨；背風面午後對流明顯減弱，僅新竹以南山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。西半部晴朗炎熱，高溫約在36、37度左右。

請繼續往下閱讀...

▲▼高溫燈號、大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲屏東、台東大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

最新(29日20時)歐、美模式皆模擬，「季風低壓」環流往西調整，減輕對台灣的影響程度。下週日(2日)「季風低壓」槽，往台灣方向延伸(紅虛線)，「熱帶擾動」似乎來不及在其中發展，但台灣已轉變為有雨的天氣。氣象局針對台北市、新北市、桃園市、嘉義市、金門縣地區發佈黃色高溫燈號，請注意。

▲▼高溫燈號、大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台5縣市高溫燈號。

下週一至週三(3至5日)的模式模擬則顯示，無論「季風低壓」環流是否已發展成颱風？其中心將通過海南島附近進入大陸，其外圍的「西南氣流」則略往西調整，對台灣本島的影響大幅減輕；各地則因水氣增多，大氣轉趨不穩定，午後易有對流發展。不過模式模擬仍持續調整中；應繼續觀察最新資料。

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