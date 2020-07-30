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快訊／2年前和李登輝一笑泯恩仇　陳水扁：再也看不到老船長了

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▲▼陳水扁悼念李登輝。（圖／陳水扁提供）

▲陳水扁悼念李登輝。（圖／陳水扁提供）

記者黃巈禾／台北報導

前總統李登輝30日晚間在台北榮總逝世，享耆壽98歲。對此，前總統陳水扁回應，兩年前和李登輝和解，沒想到會是最後一次見面，「如今再也看不到台灣這艘民主之船『老船長』李前總統的背影了，這是台灣從威權走向民主運動的重大損失」。

陳水扁表示，2018年1月15日是李前總統農曆與國曆同一天的96歲大壽，為了趕在李前總統生前政治和解，一笑泯恩仇，他專程前往翠山莊親向李前總統恭祝心目中的「台灣民主之父」萬壽無疆，只是沒想到二年半前的祝壽之行，卻成為前後任台灣總統最後一次的見面。

陳水扁指出，李前總統揮淚看著他拄杖的背影離去，讓他不禁想起2000年5月20日完成首度政權移交後，他親送李前總統離去時的巨人背影，那是台灣精神、台灣文化、台灣歷史的縮影，如今再也看不到台灣這艘民主之船「老船長」李前總統的背影了，這是台灣從威權走向民主運動的重大損失。

陳水扁提到，李前總統曾跟他說過，2000年總統大選後打算在九月才辭去國民黨主席職務，但看到國民黨內部的亂象，再做黨主席也沒意思了，如果李前總統不要那麼早辭去國民黨主席，以其民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定將會做出更大的貢獻。

陳水扁提及，李前總統曾在總統官邸期許他，「你要好好做，不是做四年，而是要努力做八年」，或許這也是李前總統願意帶領228牽手護台灣的原由之一，讓他心存感激。

「高山仰止，景行行止」陳水扁說道，李前總統對台灣民主鞏固與深化的推動，像大山一樣崇高偉大，將受到台灣人民和國際社會永恆的敬仰，最後敬請李前總統夫人曾文惠女士和全體家人節哀保重，李前總統在天之靈安息！

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