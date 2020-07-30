快訊／總統府成立國喪工作小組　蔡英文明令治喪大員「妥辦李登輝身後事宜」

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝於30日晚間病逝，總統蔡英文第一時間表達哀悼之意外，也要求總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜，務使治喪儀典哀榮隆重。對此，總統府發言人丁允恭表示，依照往例，會由總統明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作小組，而31日上午總統府秘書長蘇嘉全將召開治喪工作會議。

▲總統蔡英文明令李登輝治喪大員。（資料照／記者屠惠剛攝）



總統府發言人丁允恭表示，關於李登輝的治喪相關事宜，依照往例，會由總統明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，妥善辦理李前總統身後事宜，「明日上午蘇嘉全秘書長召開治喪工作會議後，將再進一步對外說明。」

針對李登輝病逝一事，蘇嘉全表示，蔡英文聞訊表達最深的哀悼與不捨，也期望家屬節哀，蔡英文認為李登輝在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是國家的莫大損失。總統也指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜，務使治喪儀典哀榮隆重。

蘇嘉全表示，1988年李登輝繼任總統後，即終止動員戡亂、廢除臨時條款，也啟動修憲，推動國會全面改選、總統直接民選，逐步合理化政府體制，並在1996年當選為我國第一位民選總統。在李登輝的任內，台灣結束了威權體制、邁向民主轉型，開創今日民主政治的基礎格局，終成為亞洲民主典範、傲然立世。李登輝也因此受國際媒體譽為「民主先生」。

蘇嘉全也表示，李登輝致力推動強化中華民國主權國家地位，對於建構台灣主體性、凝聚國家認同，有歷史性的貢獻。

蘇嘉全表示，在歷史的關鍵點，感謝李登輝選擇民主、選擇台灣，並以堅毅的領袖精神，引領國家走出威權幽谷，走向台灣本位與人民優先的道路。他是大家永遠的「阿輝伯」，相信台灣人民將永恆懷念他的貢獻。