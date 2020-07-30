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中衛蕾絲口罩來了！屈臣氏7／31推「謝金燕聯名款」199元加購

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▲▼屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏門市明早9點推出中衛「姊姊蕾絲款」口罩加購活動。

記者曾怡嘉 / 台北報導

繼第一波迷彩花色的中衛醫療口罩換購搶購一空後，屈臣氏將再次於7/31推出第二波換購活動，這次釋出的是中衛與謝金燕聯名的「姐姐款」蕾絲口罩，要加購請把握！

▲▼屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購 。（圖／品牌提供）

▲▼屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏會員消費不限金額，199元加購10片蕾絲口罩。

▲▼屈臣氏明天中衛姊姊蕾絲款家價購 。（圖／翻攝自謝金燕FB）

▲太燒人的蕾絲口罩實戴照。（圖／翻攝自謝金燕FB）

屈臣氏宣布7/31上午9:00第二波換購口罩活動開跑，凡屈臣氏寵i會員至全台100間屈臣氏門市(販售門市請見：https://reurl.cc/d0RzvM)，不限金額消費即可以199元換購中衛與謝金燕聯名的「姐姐款」盒裝口罩，每人每卡限購一盒，數量有限售完為止。

▲▼屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購 。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療口罩（黑x古銅色），30片，270元。

除了夯到爆的姐姐款蕾絲口罩，8/3也將於全台128間門市同步開賣中衛雙色盒裝口罩(販售門市請見：https://reurl.cc/arQ1DG)，除了百搭的酷黑及天空藍，更有黑x軍綠色、黑x古銅色、黑x櫻桃紅三款潮流配色口罩，數量有限售完為止。

▲▼屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購 。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療口罩（黑x軍綠色、黑x櫻桃紅），30片，270元。

▲▼屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購 。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療口罩（天空藍、酷黑），30片，300元。

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