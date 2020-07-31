姐姐蕾絲口罩來了　謝金燕：依舊限量！粉絲睡草蓆夜排...哀號曝實況

▲姐姐聯名口罩開賣了！（圖／翻攝JeannieHsieh謝金燕___bbb）



網搜小組／劉維榛報導

隨著疫情趨緩，不少民眾都是為了收藏而排買，而口罩控必搶的，莫過於「謝金燕聯名款」姐姐蕾絲口罩，今（31）日早上9點美妝店開賣，有民眾前一晚就帶草蓆、椅子熬夜排隊！

「姐姐來了！」電音女神謝金燕在臉書PO口罩絕美照，甜喊「終於...明天...因原物料短缺...這次依舊限量，錯過...姐也不知道下次什麼時候了！」

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中衛口罩粉絲團透露，今日三大通路可以賣到謝金燕絕美蕾絲口罩，包括屈臣氏，31日早上09:00於100家限定門市販售；康是美：7/31、8/1二日下午17:00開賣，限定觀光商圈門市開賣；唯一指定電商Vogue Shop：31日上午11:00開賣，姐姐口罩+雜誌組合販售。

就怕限量姐姐口罩炫風完售，有粉絲超狂漏夜排隊，只見藥妝店還沒關門，一行人已鋪好草蓆排隊。另外臉書社團《大量口罩交流社團 》有網友興奮表示，「已到，來排隊囉，為了明早09:00口罩，豁出去了！」

▲粉絲分享排買戰況！（圖／翻攝JeannieHsieh謝金燕___bbb）



另有熱心粉絲分享，屈臣氏販售門市資訊，底下網友暴動狂讚「有沒有可以代排的捧油啊」、「我家附近24小時的小屈也說明天9點才賣，數量60盒」、「為什麼中和、土城都沒有」、「草屯也沒有」、「我家這裡又被排擠了」。

康是美部分，販售門市僅限「大成都、漢中、漢中二、武昌、西門、饒河、大東運、駁二、高雄港」，建議口罩控可先致電詢問，以免白跑一趟。