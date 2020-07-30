獨／柯文哲獻聲錄製「電話催票」畫面曝　黨員大會拚8成出席率

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨黨員大會8月2日開會在即，報名人數破6千人門檻，不過因無法預料最後的出席率，黨內仍不敢鬆懈，黨主席柯文哲親自錄製「電話拜票」，力拚最後超過8成出席率，另一方面，發言人群則是加緊腳步練舞，準備黨員大會開場節目。

民眾黨以選舉規格拚黨員大會出席率，以柯文哲電話拜票方式打給黨員電話，《ETtoday新聞雲》獨家曝光錄音畫面，只見柯文哲手插著腰，專心的看稿。



他向黨員說「你好，我是柯文哲，感謝加入台灣民眾黨，這一年來我們一起經歷很多風風雨雨，但都挺過來了，在藍綠夾殺中成長茁壯，這一次需要你站出來，一起幫助這個黨，如果真的不能來，也拜託填寫委託書寄給黨部，8月2號，國立體育大學體育館，我們不見不散，感謝」。

▲柯文哲錄製電話催票 。（圖／民眾黨提供）

民眾黨選定28日至30日電話拜票，分為兩時段，早上9時至中午12時，以及13時30分至晚間20時，民眾黨發言人蔡峻維表示，之前電話連絡黨員，若打三通沒接，黨部即認定黨員資料有問題，但若是這次電話拜票過程中，黨員有接起電話，就算做有效黨員，希望趁這次衝刺出席率，並且再做一次最後黨員人數的盤點，最後黨員人數再另行對外公布。

民眾黨號稱擁1.2萬名黨員，但依《政黨法》規定，各政黨應在2年內召開黨員大會，而且至少一半以上黨員出席，否則可能廢止或解散，意即應至少有3千人出席以及3千份委託書，才不致流會。



日前網路報名出席黨員大會已截止，蔡峻維表示，經統計，網路報名共3497人，委託書則有3580份，但是共有500人報名出席又繳交委託書，不確定他們最後到底是否出席，最差的狀況是這些人都沒來，只有3千人出席，由於出席者僅能帶一份委託書，若委託書大於報名人數，多出來的委託書恐淪為廢紙，因此仍鼓勵大家當天前來，目前評估達到過關門檻要8成出席率。



蔡峻維也說，7月30日將召開中評會，針對黨員大會名冊做認定，不過在8月2日之前，黨員皆可主動打電話說不出席，或是繳交委託書，即使不參加黨員大會，只要與黨部聯繫，都會認定為黨員，若是失聯黨員最後在8月2日當天出席，也都會算做事有效黨員，會再列冊進去，最終版送內政部認定。

對於黨員大會，柯文哲受訪表示，希望大家報名一定要來參加，最怕萬人響應一人到場的狀況發生，被問到若唱歌可增加出席人數一萬人以上？柯文哲反問，有效嗎？有效才唱，不可能啦、不會啦，他笑說，「不要說柯文哲唱歌大家都不肯來了，如果唱歌大家要來，我就會唱一首堅持」。

此外，為了黨員大會，發言人群特地練舞準備開場節目，民眾黨發言人楊寶楨、蔡峻維、陳宥丞，以及北市府副發言人黃瀞瑩、民眾黨公關長吳怡萱皆會跳舞亮相，吳怡萱表示，當天會在1點至2點間開放進場，這段期間希望炒熱氣氛，另也邀請青年舞團，與柯粉一起同樂，拉近與柯粉的距離。

吳怡萱說，最後將播放高雄市長候選人吳益政宣傳影片，日前黨部有搜集黨員的照片，製作回顧影片，在開場的尾聲，將會播出影片，讓黨員都就定位、沈澱下來，待人數到達法定人數即開會。民眾黨傾全黨之力宣傳，包括5位黨籍立委親自打電話找人，各辦公室、志工等透過臉書宣傳，黨內也宣傳網路報名即可現場領取小物，並開放黨的建言，讓黨員可以發聲，盼吸引更多黨員出席。

▲發言人群練舞。（圖／民眾黨提供）