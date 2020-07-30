　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯文哲獻聲錄製「電話催票」畫面曝　黨員大會拚8成出席率

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨黨員大會8月2日開會在即，報名人數破6千人門檻，不過因無法預料最後的出席率，黨內仍不敢鬆懈，黨主席柯文哲親自錄製「電話拜票」，力拚最後超過8成出席率，另一方面，發言人群則是加緊腳步練舞，準備黨員大會開場節目。

民眾黨以選舉規格拚黨員大會出席率，以柯文哲電話拜票方式打給黨員電話，《ETtoday新聞雲》獨家曝光錄音畫面，只見柯文哲手插著腰，專心的看稿。

他向黨員說「你好，我是柯文哲，感謝加入台灣民眾黨，這一年來我們一起經歷很多風風雨雨，但都挺過來了，在藍綠夾殺中成長茁壯，這一次需要你站出來，一起幫助這個黨，如果真的不能來，也拜託填寫委託書寄給黨部，8月2號，國立體育大學體育館，我們不見不散，感謝」。

▲▼ 柯文哲錄製電話催票 。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲錄製電話催票 。（圖／民眾黨提供）

民眾黨選定28日至30日電話拜票，分為兩時段，早上9時至中午12時，以及13時30分至晚間20時，民眾黨發言人蔡峻維表示，之前電話連絡黨員，若打三通沒接，黨部即認定黨員資料有問題，但若是這次電話拜票過程中，黨員有接起電話，就算做有效黨員，希望趁這次衝刺出席率，並且再做一次最後黨員人數的盤點，最後黨員人數再另行對外公布。

民眾黨號稱擁1.2萬名黨員，但依《政黨法》規定，各政黨應在2年內召開黨員大會，而且至少一半以上黨員出席，否則可能廢止或解散，意即應至少有3千人出席以及3千份委託書，才不致流會。

日前網路報名出席黨員大會已截止，蔡峻維表示，經統計，網路報名共3497人，委託書則有3580份，但是共有500人報名出席又繳交委託書，不確定他們最後到底是否出席，最差的狀況是這些人都沒來，只有3千人出席，由於出席者僅能帶一份委託書，若委託書大於報名人數，多出來的委託書恐淪為廢紙，因此仍鼓勵大家當天前來，目前評估達到過關門檻要8成出席率。

蔡峻維也說，7月30日將召開中評會，針對黨員大會名冊做認定，不過在8月2日之前，黨員皆可主動打電話說不出席，或是繳交委託書，即使不參加黨員大會，只要與黨部聯繫，都會認定為黨員，若是失聯黨員最後在8月2日當天出席，也都會算做事有效黨員，會再列冊進去，最終版送內政部認定。

對於黨員大會，柯文哲受訪表示，希望大家報名一定要來參加，最怕萬人響應一人到場的狀況發生，被問到若唱歌可增加出席人數一萬人以上？柯文哲反問，有效嗎？有效才唱，不可能啦、不會啦，他笑說，「不要說柯文哲唱歌大家都不肯來了，如果唱歌大家要來，我就會唱一首堅持」。

此外，為了黨員大會，發言人群特地練舞準備開場節目，民眾黨發言人楊寶楨、蔡峻維、陳宥丞，以及北市府副發言人黃瀞瑩、民眾黨公關長吳怡萱皆會跳舞亮相，吳怡萱表示，當天會在1點至2點間開放進場，這段期間希望炒熱氣氛，另也邀請青年舞團，與柯粉一起同樂，拉近與柯粉的距離。

吳怡萱說，最後將播放高雄市長候選人吳益政宣傳影片，日前黨部有搜集黨員的照片，製作回顧影片，在開場的尾聲，將會播出影片，讓黨員都就定位、沈澱下來，待人數到達法定人數即開會。民眾黨傾全黨之力宣傳，包括5位黨籍立委親自打電話找人，各辦公室、志工等透過臉書宣傳，黨內也宣傳網路報名即可現場領取小物，並開放黨的建言，讓黨員可以發聲，盼吸引更多黨員出席。

▲▼北市府發言人群練舞。（圖／記者楊亞璇攝）

▲發言人群練舞。（圖／民眾黨提供）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
威力彩差1號中頭獎31億！他送「8字花圈」給彩券行
台積電狂漲上天「他卻慘賠40萬」　悲劇教訓曝光
快訊／當街砍人！高雄悍女持刀狠砍情敵　她滿身血急送醫
為蔥油餅罰小四女童「跪著出教室」　新北徐薇英文校方回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／李登輝媳婦張月雲傍晚返家30分鐘　再折返回北榮

說到做到！陳玉珍「穿深V洋裝」腳踩高跟鞋　10張「事業線大解放」辣照曝光

河樂廣場《樂團輕輕唱》　聽團逛「米街市集」讓你變身藝文咖！

李眉蓁挑起年輕人「相對剝奪感」？李正皓：陳其邁的票不會低

李正皓斷言李眉蓁政見會「不樂觀」　對決王浩宇就被KO

獨／柯文哲獻聲錄製「電話催票」畫面曝　黨員大會拚8成出席率

坐輪椅也要拚經濟、做公益　盧秀燕花3倍券買9台彈珠台送親子館

新任NCC委員8/1上任　時力籲召開媒體改革國是會議

公視國際頻道案　府院同聲：尊重文化部決定

侯友宜棄連任「攻2024總統大選」？　朱立倫：一直是並肩作戰好夥伴

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

快訊／李登輝媳婦張月雲傍晚返家30分鐘　再折返回北榮

說到做到！陳玉珍「穿深V洋裝」腳踩高跟鞋　10張「事業線大解放」辣照曝光

河樂廣場《樂團輕輕唱》　聽團逛「米街市集」讓你變身藝文咖！

李眉蓁挑起年輕人「相對剝奪感」？李正皓：陳其邁的票不會低

李正皓斷言李眉蓁政見會「不樂觀」　對決王浩宇就被KO

獨／柯文哲獻聲錄製「電話催票」畫面曝　黨員大會拚8成出席率

坐輪椅也要拚經濟、做公益　盧秀燕花3倍券買9台彈珠台送親子館

新任NCC委員8/1上任　時力籲召開媒體改革國是會議

公視國際頻道案　府院同聲：尊重文化部決定

侯友宜棄連任「攻2024總統大選」？　朱立倫：一直是並肩作戰好夥伴

第一金董座廖燦昌捲入遠航案遭起訴　金管會檢視法規研議「其他處置」

花蓮傳統市場拚振興！251 攤商收振興券　再推超值套餐享優惠

創立光寶46年！宋恭源回想「中國削價競爭」奮鬥血淚：經營得很辛苦

快訊／「台中米娜」本人找到了！張姓廚師掌鏡：她喜歡刺激

快訊／李登輝媳婦張月雲傍晚返家30分鐘　再折返回北榮

不斷更新／高國輝1上2分砲　統一潘武雄回敬2分砲單局3分超前

迎接台商回台　台灣金聯釋出3筆不動產　彰化員林土地標脫機會最高

外帶壽司暗藏LED？　關燈...　鮮蝦竟成螢光棒

港府再出大絕招！取消黃之鋒等12位泛民派立會參選資格

富達投信調查：台灣職業女性愛投資、重視退休理財　但決策信心不足

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

網傳李登輝病危　作家張大春發文「恭喜」

「高雄隨堂考」李眉蓁5題全錯　王浩宇道歉

「自家人一秒打臉李眉蓁」！鄭弘儀嚇阻止

賴品妤爆乳辣照太兇　陳玉珍：改天穿看看

幕後／地方派系推坑！李眉蓁成為不得不的選擇

農遊券只到9月17日　振興優惠券「使用期限」一次看

快訊／心繫李登輝　曾文惠中午步出翠山莊前往北榮探視

李登輝女兒女婿媳婦進入翠山莊陪伴曾文惠

快訊／赴北榮陪伴李登輝6小時　曾文惠緩步憔悴返回翠山莊

PO「超兇事業線」被罵　賴品妤：穿什麼關你X事

論文風暴「把高雄人當塑膠」　市議員怒揭補選內幕

軍公教20年調薪4次　人事總處「明年不調」公文已送給蘇貞昌

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

更多熱門

相關新聞

柯P站台全球首發烘焙展　官方組「烘焙國家隊」攻伴手禮外銷

柯P站台全球首發烘焙展　官方組「烘焙國家隊」攻伴手禮外銷

全球首發「2020台北國際烘焙暨設備展」今（30）日開幕，台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，民眾今年逛展可多使用三倍券購買，振興烘焙業經濟，另也請來台北市長柯文哲站台，呼籲民眾安心逛展，順便來趟台北小旅行，以期提升北市飯店的住房率。

台北市推「以票換票」三倍券再加碼

台北市推「以票換票」三倍券再加碼

柯文哲暫不探視李登輝

柯文哲暫不探視李登輝

民眾黨發言人：跟民進黨比只是家家酒

民眾黨發言人：跟民進黨比只是家家酒

侯要增北捷董事席次　柯：無法私相授受

侯要增北捷董事席次　柯：無法私相授受

關鍵字：

柯文哲民眾黨黨員大會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面