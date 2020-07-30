酷碁推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」　為天主教徒提供全台2萬商家支付服務

▲酷碁攜手「天主教宗座傳信善會」在台推出「易付十字架一卡通手鍊」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）旗下酷碁科技今（30）日攜手「天主教宗座傳信善會」在台推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，以酷碁的設計與獨家研發的最輕3D立體感應支付技術，融合科技、信仰、人文與支付功能，為生活便利帶來更多應用。

酷碁科技董事長高樹國表示，酷碁自2018年踏入智慧穿戴裝置市場後，累積許多成功經驗，繼2019年與梵蒂岡合作為天主教教友所設計智慧玫瑰念珠大獲好評後，七月在台灣與全國宗座傳信善會和一卡通合作，結合三方資源推出「易付十字架一卡通手鍊」。

▲酷碁推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」。（圖／記者姚惠茹攝）

高樹國指出，疫情帶動「零接觸」的科技應用，更帶來結構性影響的挑戰，酷碁秉持著洞察客戶需求、了解客戶痛點、提出解決方案、創造雙贏的四部曲，憑藉以客戶為中心的差異化策略，為使用者打破穿戴式科技的既定印象，並在趨近飽和的穿戴式裝置市場有所建樹。



高樹國說明，酷碁最新發表的「易付十字架一卡通手鍊」採用獨家研發、業界最輕的3D立體行動感應支付技術，得以打造出全台灣最小的3D NFC穿戴飾品，而酷碁目前已擁有多項獨家專利技術，包括應用於智慧玫瑰念珠的整合無線射頻識別技術（RFID）等，正紮根台灣放眼國際。

▲酷碁推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」。（圖／記者姚惠茹攝）

身為天主教教友的前副總統暨中央研究院院士陳建仁表示，宗教與科技結合是很美好的一件事，尤其科學家的巧思或發明，這些聰明才智都是來自天主的賞賜，將科技運用在對人類有意義的事物上更顯價值。

面對疫情對社會造成的衝擊，陳建仁強調，科技可以幫助我們擁有更好的生活，像是在隔離期間可參與線上彌撒，需要支付時就使用「易付十字架一卡通手鍊」非常方便，時時配戴著也提醒身為天主教徒，要愛己愛人。

▲搶攻天主教智慧穿戴應用。（圖／記者姚惠茹攝）

來自剛果在台服務31年的天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南表示，善會致力關注台灣偏鄉孩童與弱勢家庭，藉由天主教友們虔誠的信仰，以愛的服務進行福傳，但今年因為疫情導致教友無法上教堂參與彌撒，而線上祈禱的形式改變則提供信仰與心靈結合帶來的新力量。

一卡通總經理程子箴表示，一卡通與酷碁長期合作開發商品，為不同客群量身打造絕佳支付體驗，酷碁發揮其產品研發長才，一卡通也會持續拓展使用場域，提供全方位支付服務，滿足現代人在不同消費場景的支付需求。





▲酷碁推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」。（圖／記者姚惠茹攝）

酷碁表示，「易付十字架一卡通手鍊」結合一卡通支付功能，可在全台各式大眾運輸及四大超商、全聯福利中心、美聯社、中油、餐飲百貨等超過20,000商家支付使用，減輕攜帶現金及找零的不便，節省付款時間，並加速付款流程，為使用者帶來更便利的生活。

酷碁說明，以金色質感凹刻十字架與真皮圓繩組成的「易付十字架一卡通手鍊」，簡約的設計風格結合人文信仰特色，適合各年齡層，送禮自用均宜，圓繩可調節長度、以磁扣連結方便穿戴，除手鍊之外還可作為吊飾使用。

酷碁強調，這次與「天主教全國宗座傳信善會」攜手首發1萬條，凡是捐獻1280元即可獲得一條易付十字架一卡通手鍊，將以教宗方濟各之名對此善款妥善利用，服務偏鄉學童與弱勢家庭，而這也是酷碁首款針對台灣天主教市場所推出的產品。