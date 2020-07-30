香港保安局長：教育是國安工作首要著眼點　打擊宣傳「港獨」 媒體

▲香港保安局長李家超。（圖／路透社）

文／中央社記者張謙香港30日電

香港保安局局長李家超說，國安委已開始建立管理制度，國安工作首要著眼點是教育界，要清除「壞蘋果」，也會打擊宣傳「港獨」 的媒體。

港府已根據「港區國安法」成立了維護國家安全委 員會，由行政長官擔任主席，成員包括保安局局長等執法機構主管。 大公報今天刊登了李家超的專訪，他在專訪中表示 ，國安委開始建立管理制度，展開國家安全審查，以及 加強國安宣傳、指導、監督及管理。

李家超說，港區國安法列明對4大界別加強防範， 而他認為首先要著眼於教育界，主動清除「壞蘋果」， 「拯救學子免受荼毒」。 他說，去年6月至今年3月，被捕的「黑暴」者中， 學生占了4成，高達3113人；大、中、小學教職員也有 110人，教育被政治化的問題嚴重。

李家超強調，因教育做得不成功，年輕人沒有國家意識，而5年前的違法「占中」到去年「黑暴」爆發， 更摧毀了學生的守法意識。 他說，政府可以從課程、學校管理及日常活動等方 面著手。

李家超在專訪中也指出，「黃媒（親泛民媒體）、 假記者在暴亂期間氾濫成災，攬炒派、抗爭派以及『港 獨』分子利用媒體散播分裂或顛覆國家的文宣」。 他說，港區國安法賦予警方權力，經保安局局長批 准後，可要求電子平台或網路服務商移除危害國家安全 的訊息。

但他說，長遠而言，政府需要加強宣傳、指導、監 督和管理。 他表示，在「一國兩制」下，新聞自由非常重要， 但在保障新聞自由的同時，也可能需要立法監管。

李家超說，對於公開宣揚「港獨」的媒體，他們會 搜集證據予以打擊，也會研究堵截「港獨」利用網路眾 籌的漏洞。（編輯：周慧盈）