找來「7名外國辣妹」幫壞...私娼寮老闆一次賺500！房內散落保險套　下場曝

▲阿宏被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿宏」（化名）日前在新竹縣某處開設私娼寮，並媒介泰國籍、越南籍共7名外籍女子在此處與不特定男客進行性交易，自己則從中收取傭金。對此，新竹地院審理後，依法判阿宏3月徒刑。

判決指出，51歲的阿宏基於意圖使女子與他人為性交行為，而媒介以營利之犯意，於1月某日起，在新竹某處開設私娼寮，並找來泰國籍、越南籍等7名女子，以每次新台幣1300元的價格，與不特定男客從事性交易，而阿宏每次則可從中分得500元傭金，剩餘金額才歸小姐所有。

私娼寮詭異的行徑，引發警方懷疑，因此喬裝成男客到該處假意從事性交易，並當場查獲，並於現場房內搜出4個保險套、2瓶潤滑液。

對此，法官審酌，阿宏為了一己私利，媒介女子與他性交之行為，已經危害社會善良風俗，所為實不足取，惟念他犯後坦犯行，態度尚可，在衡量其生活狀況、智識程度後，依犯圖利媒介性交罪，判他2月徒刑；又犯圖利媒介性交罪，判他2月徒刑，合併執行應執行有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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