YOYO家族、卡通明星現身桃機帶動跳　8月連續4個周末免費參加

▲深受小朋友喜愛的YOYO家族及卡通明星即將在桃園機場與小朋友們相見歡。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

為了讓眾多的小朋友、大朋友都能有個不一樣的歡樂精彩暑假，桃園國際機場今夏別出心裁，舉辦「藝童桃機」歡樂唱跳FUN暑假活動，深受小朋友喜愛的YOYO家族及卡通明星即將走出螢幕在桃園機場與粉絲們相見歡，還會跟大家一起唱唱跳跳；另外，民眾8月底前上傳桃園機場美照就能參加票選拿iPhone。

「藝童桃機」歡樂唱跳FUN暑假從8月1日起連續4個星期六，於機場第二航廈3樓出境大廳服務台後方廣場舉辦。首場活動還有兒童劇團演出互動性高且歡樂滿檔的機場版「布萊梅樂隊」，充滿歡笑且精彩可期的活動免費參加。

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▲桃園國際機場今夏別出心裁，舉辦「藝童桃機」歡樂唱跳FUN暑假活動。（圖／桃機提供）

「藝童桃機」歡樂唱跳FUN暑假場次時間如下：

第一場：8月1日（星期六）上午11:00-12:30

第二場：8月8日（星期六）上午11:00-12:00

第三場：8月15日（星期六）上午11:00-12:00

第四場：8月22日（星期六）上午11:00-12:00

▲桃園機場已連續多次蟬聯網友最愛打卡景點第一名，二航廈觀景台是網友最愛的火紅拍照打卡點。（圖／桃機提供）

現場有親切又充滿活力的YOYO家族哥哥姐姐為小朋友帶來精彩歌曲唱跳，包括救援小英雄、阿奇、POCOYO、碰碰狐等卡通明星也將在活動現場與小朋友們玩遊戲，並發送令人愛不釋手的限量卡通小禮物。

另外，為鼓勵民眾分享在桃園機場的美麗與歡樂回憶，只要7月30日起至8月31日於http://vote.airview.com.tw網站參加最美打卡點票選或上傳得意照片，就有機會贏得iPhone及飯店住宿券、機場貴賓室使用券等豐富獎品。

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