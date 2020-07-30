網傳 Galaxy Z Fold 2 全新渲染圖！　售價破58,000元

▲Galaxy Z Fold 2渲染圖。（圖／取自MySmartPrice）



記者謝仁傑／綜合報導

三星於下周線上舉辦的「Unpacked 2020」發布多項新產品，摺疊手機 Galaxy Z Fold 2 也傳出大量的外觀洩露。《MySmartPrice》今天發布了一組渲染圖，詳細展示了 Galaxy Z Fold 2 的外觀，尤其是外部顯示器，相較於原本的 Galaxy Fold 有巨大的改進。

從渲染圖中，可以看到手機的外殼與即將推出的 Galaxy Note 20 系列有相同的鏡頭組和顏色，表面也採用磨砂玻璃，而原本的 Galaxy Fold 帶有邊框的4吋顯示器已升級為可佔據整個手機正面的顯示器。傳會支援120Hz的高螢幕更新率；另外，顯示器上方的前置鏡頭為打孔相機，為1000萬像素。

▲Galaxy Z Fold 2渲染圖。（圖／取自MySmartPrice）

Galaxy Z Fold 2 5G 將配備6.23吋的Super AMOLED顯示器和7.7吋的可摺疊Super AMOLED主顯示器，鏡頭組傳為6400萬 + 1200萬 + 1200萬的三鏡頭。儲存容量最大有達到512GB，手機電池容量為4,356mAh，支援15W無線充電和15W反向充電。

售價目前傳為1,980美元（約新台幣58,000元），與第一代 Galaxy Fold 推出的價格差不多。

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