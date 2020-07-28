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三星無線吸塵器清「集塵筒」免髒手　售價6900元做貴婦　

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▲三星推出無線吸塵器與空氣清淨機產品，宣布在台拓展小家電市場。（圖／品牌提供）

▲三星推出無線吸塵器與空氣清淨機產品，宣布在台拓展小家電市場，首款可清潔無線吸塵器集塵盒的「旋風集塵器」配件也在台亮相。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

看準台灣市場環境家電趨勢漸長，南韓大廠三星（SAMSUNG）今（7／28）在台發表旗下小家電產品，包括無風智慧空氣清淨機，以及無線吸塵器等產品，其中無線吸塵器還可搭配「旋風集塵器」配件，能自動清理集塵盒中的灰塵，免髒手就能完成居家清掃，真正達到「懶人家電」的效果。

今年因應新冠肺炎疫情，上半年許多民眾在家時間增長，小家電銷售都呈現上揚狀態，包括健康相關的廚房家電與環境家電，其中空氣清淨機銷售呈現明顯增長，看準台灣民眾對健康、居家品質重視的程度增高，三星也宣布在台進軍小家電市場。

小家電推出Jet無線變頻吸塵器，依規格不同提供3款機型，主打HEPA濾清系統、雙向勁旋濕拖，吸頭可180度平面貼地，集塵筒設計可水洗，搭配「Clean Station 旋風集塵器」配件，僅需將吸塵器的集塵筒置於旋風集塵器頂部，其吸力馬達可製造高效能強力氣壓，將集塵筒的灰塵徹底清除乾淨，不需髒手就能清潔集塵筒。

另款空氣清淨機「Cube無風智慧清淨機」，則主打「無風濾清技術」，透過近6萬個透氣孔釋放過濾空氣，能避免冷風直吹造成的不適，最低音量僅18分貝，跟蝴蝶展翅的音量差不多，採用DC直流電源設計，號稱耗電量最低可至3W，可將2台清淨機堆疊或分配於居家任何空間，並能透過手機APP操控。

▲三星推出無線吸塵器與空氣清淨機產品，宣布在台拓展小家電市場。（圖／品牌提供）

▲三星推出無線吸塵器與空氣清淨機產品，宣布在台拓展小家電市場。（圖／品牌提供）

三星表示，Cube無風智慧清淨機從2018年在南韓推出後，引發討論，而台灣三星也從去年底即開始計畫於今年第三季引進，現代人對空氣品質重視程度增加，全台空氣清淨機年市場規模高達3、40萬台，期望在3年內在該價格帶能達到10%的市場佔有率。

三星Jet無線變頻吸塵器系列預計9月在台上市，售價分別從16,900元至30,900元不等；其配件Clean Station旋風集塵器售價為6,900元，預計於10月上市。Cube無風智慧清淨機預計於8月初上市，典雅白色款售價為21,900元、銀色款為22,900元。

而大陸家電品牌ECOVACS，近期推出的2020年度旗艦機型DEEBOT T8 AIVI，也有集塵袋設計，能在掃地機器人會主機充電時，自動將集塵盒內的灰塵吸至主機內的集塵袋中，目前在募資平台上開賣，售價不到2萬元，比起市面上近似的同功能機種要便宜一半。

▲ECOVACS DEEBOT T8 AIVI+。（圖／品牌提供）

▲ECOVACS DEEBOT T8 AIVI+，欲以具競爭力的售價站穩台灣市場。（圖／品牌提供）

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