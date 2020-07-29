12歲男孩遭35名警察闖入家中逮捕　真相一出原來是「玩具槍」惹的禍 　

▲▼ 凱遭30多名警察闖入家中逮捕。（示意圖／翻攝自Google Maps）

實習記者張呈緯／綜合報導

英國一名12歲男孩凱（Kai Agyepong）因被路人通報擁有槍械，遭到35多名警察闖入家中逮捕。經搜查，警方確認該槍械為玩具手槍，並釋放了凱。雖然是場烏龍事件，但母親愛麗絲（Alice Agyepong）卻批評警察行動過於激進，表明自己和家人「完全受到侵犯」。

根據BBC報導，愛麗絲一家人住在英國的梅德本街（Medburn Street），17日當天，他的兒子在家中玩著玩具槍，雖然只是個孩子，但拿槍的畫面卻依然引起了一名路人的懷疑。隨後該路人向警方通報，路上有一名「拿著槍的黑人男子」。

愛麗絲表示，通報後的晚間11點，一群持槍的武裝警察和嗅探犬突襲了她的家，警方封鎖了外面的街道，並將凱逮捕，一家人在街上站了一個多小時，等待警方搜索他們的家，「當時我已經睡了，我被凱的開門聲吵醒，打開門後，我看到警官們用槍指著他，並將他逮捕。」

愛麗絲說，當時大約有25名警察以及10名武裝人員闖入家中，「我立刻告訴他們，房子裡沒有武器，只有我兒子的玩具槍。」

愛麗絲批評，凱只是個坐在自己家中的小男孩，但卻被當作罪犯對待，「如果在家中不違反任何法律，但是警察可能再下一秒突然闖入，使家人處於生命危險中，那就代表社會存在問題，這裡是倫敦不是美國。」

在事件發生後隔天，愛麗絲與一名警官交談，她表示，警察採取的行動是合理的，也明白當地有槍枝犯罪的問題，但自己與兒子跟這樣的暴力問題絕對沒有關係，「我們完全受到了的侵犯」。

對於警方的作法，司令官戈登（Kyle Gordon）表明，看完當天警員佩戴的人體攝像鏡頭的內容後，對警員過程中的行為感到滿意，「公共安全始終是我們警方的首要任務，每個人都必須先將得到的消息視為事實，直到他們可以確認是否存在實際槍支。」他補充，這些警員依照平常的訓練方式行事，使事件能夠盡快、安全地結束。