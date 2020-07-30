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直擊卯澳灣13枚未爆彈「就地引爆」！　里長一早廣播：照顧好家中長輩

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▲ 潛水客在貢寮卯澳灣驚見「海底未爆彈」 軍方搜尋發現13枚...海巡持續拉封鎖線戒護。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 卯澳灣海底發現13顆未爆彈，軍方將於今日上午就地爆破。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市貢寮區「卯澳灣」日前有潛水客發現未爆彈，軍方獲報後派人前往現場勘查，在海底發現多達13科未爆彈，因此立即對周遭海域進行管制，預計於今（30日）上午就地引爆。為防止發生意外，今晨6時30分起，周遭道路進行交通管制，台2線正常通車，但卯澳灣、福連國小周邊區域人車只能出、不能進。

據了解，潛水客20日前往卯澳灣，並在離岸邊約200公尺處海底發現未爆彈，嚇得急忙通知軍方。軍方獲悉後於21日到場勘查、定位，並接連在周遭海域尋獲13顆未爆彈。當地居民透露，這些未爆彈年代久遠，可能是日據時代一艘載運彈藥的軍艦被擊沉，就此長眠海底；但未爆彈的確切來源為何，還有待軍方進一步釐清。

▲▼貢寮「卯澳灣」發現13枚未爆彈！　軍方今上午10時「就地引爆」。（圖／記者郭世賢攝）

▲貢寮區長與軍方相關單位人員前往利洋宮參拜，祈求爆破作業平安順利。（圖／記者郭世賢翻攝）

為避免發生意外，國軍經與警方、消防局、岸巡多次會商後，決定於30日上午10時許「就地引爆」。漁業署28日也發布航船布告，自30日凌晨0時起、至下午5時，漁船切勿告進卯澳灣距福連200公尺處水域，以維航行安全。

▲▼貢寮「卯澳灣」發現13枚未爆彈！　軍方今上午10時「就地引爆」。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼貢寮「卯澳灣」發現13枚未爆彈！　軍方今上午10時「就地引爆」。（圖／記者郭世賢攝）

▲貢寮卯澳灣海域30日凌晨0時起禁止船隻靠近。（圖／記者郭世賢翻攝）

貢寮區公所28日也發出公告，30日上午將配合國軍視天候及海象潮汐狀況辦理爆破作業，為避免震波導致意外，請福連里住戶先行巡視住家周圍易碎物品，包括廣告招牌、看板是否穩固，若有鏽蝕情況應先行固定或予以拆除；另請里民事前先以膠條貼好住家玻璃門窗，以增加抗震強度，如若住處內有其他脆弱、或耐震力不足區域，請於上午7時30分前疏散至卯澳市民活動中心避難。當地里長今早也廣播提醒民眾「照顧好家中長輩，一定要緊緊擁抱他們、注意安全！」

警方今晨6時30分起也前往周遭道路進行人車管制，卯澳灣、福連國小周邊人車只出不進，而台2線則是照常通車，但在引爆前5分鐘，鄰近加油站、馬崗街口禁止人車進入。據悉，軍方今清晨就已著手爆破前置作業，將視天候、潮汐情況，預計於上午10時許引爆第一顆未爆彈，如果作業順利，就會接連引爆其他未爆彈，待全數引爆後，即解除交通管制。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼軍、警、岸巡今晨就已開始著手爆破前置作業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼貢寮「卯澳灣」發現13枚未爆彈！　軍方今上午10時「就地引爆」。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼貢寮「卯澳灣」發現13枚未爆彈！　軍方今上午10時「就地引爆」。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼貢寮「卯澳灣」發現13枚未爆彈！　軍方今上午10時「就地引爆」。（圖／記者郭世賢攝）

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