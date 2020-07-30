韓國瑜一家四處拚經濟！近日「歸隊」行程曝光　

▲韓國瑜一家近日四處旅遊。（資料圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

近日周刊報導，韓國瑜目前仍規劃在8、9月間展開全台「謝票」行程，似為復出暖身，台北市議員戴錫欽就透露韓的近況，說他對政壇變化仍相當關注，目前正帶著家人到台灣四處旅遊拚經濟。

根據鏡週刊報導，一位黨務人士觀察，挺韓的勢力並沒有崩解，在藍營黨員結構與社會民意脫節的情況下，只要韓一出面號召，深藍人士很可能就會歸隊，局勢將不利於江啟臣及前主席朱立倫，即便韓不參選，也很可能會有人以「代理人之姿」現身。

請繼續往下閱讀...

戴錫欽28日則在《新聞面對面》中指出，韓國瑜在罷免投票後，就跟李佳芬住在雲林。在約2周前，也就是論文事件發生前，有幾個議員下去輔選李眉蓁，也跟發言人鄭照新聊了一下，指韓國瑜那個時候都和家人在一起，到台灣四處旅遊拚經濟。

戴錫欽透露，韓國瑜仍相當關注政壇上的變化，不過不管是週刊指的謝票行程，還是明年的黨主席選舉，現在來談都還太遙遠了。

提到韓國瑜會不會在高雄市長補選投票前替李眉蓁打氣，戴錫欽則表示，韓國瑜不會主動積極的站台，但這終究是一個補選，他也曾是高雄市長，可能還在評估要以什麼方式協助。

▼戴錫欽在《新聞面對面》分享，約自1：21：35起。（ 影／翻攝自youtube）

