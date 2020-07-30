從小搭頭等艙、到學校前「腳不落地」…半島酒店董事千金首徵男友　驚人條件曝光

圖文／鏡週刊

香港五星級半島酒店董事千金Julia Colfer是英日混血兒，現年23歲的她目前一個人住在日本發展，日前上節目公開奢華的私生活。從小就是家中小公主的她，表示雖然家中已經很有錢，但她自己也相當愛錢，希望交往對象可以完成她想獲得9兆日圓（約新台幣2.5兆元）紅包的夢想。

Julia Colfer小時候出國就是搭頭等艙，上學由專車與管家接送，到學校前「腳不落地」，全靠管家抱到車上後直接送往學校。而她也幾乎是在半島酒店中長大，平常家中若沒有食材可料理，母親就會帶她到半島酒店吃飯，從小到大家中的派對也都在半島酒店舉辦。

Julia過慣了千金生活，坦言：「我總覺得我一輩子都會是一個人了，可能很難找到對象。」她在節目上公開徵友，開出條件：「希望可以是有錢人，（雖然家中也很富裕），但我還想要更多，我從小就愛錢，小時候我奶奶問我想要多少壓歲錢，我說了九兆，目前還沒有拿到，希望未來交往對象可以實現我的心願。」



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