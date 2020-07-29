癌末毒犯想留錢給小女友！住院一半溜去賣毒…她落網「回應超絕情」

▲男子癌末還販毒，結果被抓。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者柯振中、邱中岳／台北報導

新北市48歲的鄭姓毒販罹患舌癌、口腔癌末期，為了留錢給小他12歲的劉姓女友花用，儘管住院治療期間，還是四處販毒。警方經過埋伏，在鄭嫌離開醫院、返家途中逮人，鄭嫌落網後也爽快坦承犯案。全案依照毒品罪嫌偵辦當中。

台北市警中正二分局日前破獲一起毒品案，開始向上溯源，發現是源頭新北土城的鄭姓嫌犯，因此開始佈線逮人。經過超過半年的跟監，警方發現鄭嫌時常出入醫院，一查之下，才知道鄭嫌罹患舌癌、口腔癌，而且已經是末期。

原先警方已打算出手，但鄭嫌突然住院，因此暫緩行動，沒想到鄭嫌接到毒蟲的電話，還是會從醫院溜出，返回家中拿毒品，再與對方交易，賺錢的想法十分強烈。

▼儘管已經癌末住院，鄭姓嫌犯接到電話，還是會出院販毒，疑似是想留錢給女友。（圖／記者邱中岳翻攝）



此外，根據消息，由於鄭嫌病況十分嚴重，還有毒蟲想趁著這個時候黑吃黑，取他的性命，因此鄭嫌四處投宿旅館。警方在鄭嫌離開醫院時行動，在樹林某家旅館逮到鄭嫌，查扣70公克的安非他命，還逮捕2名共犯。最後，警方依照毒品罪嫌，將鄭嫌、劉姓女友等4人移送法辦。

據了解，鄭嫌平時與小12歲的劉姓女友同居，疑似知道時日無多，要多賺點錢籌醫藥費，還想留點錢給女友花用，儘管在住院期間，仍積極販毒。不過，劉女得知消息，否認雙方為男女朋友關係。詳情為何仍待警方釐清。

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