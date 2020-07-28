她遭逮抵抗…女警「啪一聲」手指扭斷提告　「台獨女神」撂20人聲援

記者羅志華／台北報導

獨派青年楊姓女子於2017年間，參與「五一行動聯盟」勞基法修惡抗議，於警方抓著她強制驅離時激烈抵抗，致女警手指當場「啪」一聲扭斷，至今仍有後遺症，檢方依妨害公務等罪起訴楊女；北院7月28日開庭，楊女認為習慣講台語的她，一直被要求說國語，又質疑法官立場偏頗聲請迴避，但法官認無緊急事態照常審理，開庭期間，「台獨女神」郭潤庭更號召近20名友人到場聲援，本案將於8月25日宣判。

▲楊女否認有傷害警察的意思，並認為法官立場偏頗，「台獨女神」郭潤庭（後）號召近20人到場聲援。（圖／記者羅志華攝）

楊女今日出庭時，認為法官立場偏頗聲請迴避，又否定另名警員證詞的證據能力，並稱沒有想傷害警員的意思，主張自己無罪；檢察官則當庭斥責律師「要有職業道德」，指法官是依法指揮秩序，並認為楊女犯行皆有證據，建請從重量刑。

受傷女警於先前民事開庭時，向楊女求償69萬，今日上午民事開庭，楊女提出30萬元條件，希望能與受傷女警調解，並於下午刑事審理時，希望法官能讓她們先行調解，再視結果判決，但法院通話後，得知女警無和解意願，本案將於8月25日宣判。

楊女於庭外受訪表示，她當時被抓住，幾位警員沒跟她說明就要帶她走，讓她本能性劇烈抵抗，過程中雖讓女警手指扭斷，但她是被動被抓住，沒有想傷害警察的意思。

楊女另指，先前審理時，法官希望她說國語，她也用台語回「盡量」，卻仍不斷被要求，甚至法官還向女警建議，去做更深入的檢查，看傷勢有沒有導致失能，可依重傷害罪嫌來辦楊女，讓楊女認為法官立場偏頗，聲請迴避。

而「台獨女神」郭潤庭得知狀況後，也號召近20名友人到場聲援，一時間將法庭門口塞得滿滿，讓法院出動多名法警維持秩序。

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