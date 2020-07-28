　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她遭逮抵抗…女警「啪一聲」手指扭斷提告　「台獨女神」撂20人聲援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

獨派青年楊姓女子於2017年間，參與「五一行動聯盟」勞基法修惡抗議，於警方抓著她強制驅離時激烈抵抗，致女警手指當場「啪」一聲扭斷，至今仍有後遺症，檢方依妨害公務等罪起訴楊女；北院7月28日開庭，楊女認為習慣講台語的她，一直被要求說國語，又質疑法官立場偏頗聲請迴避，但法官認無緊急事態照常審理，開庭期間，「台獨女神」郭潤庭更號召近20名友人到場聲援，本案將於8月25日宣判。

▲楊姓獨派女青年妨害公務出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲楊女否認有傷害警察的意思，並認為法官立場偏頗，「台獨女神」郭潤庭（後）號召近20人到場聲援。（圖／記者羅志華攝）

楊女今日出庭時，認為法官立場偏頗聲請迴避，又否定另名警員證詞的證據能力，並稱沒有想傷害警員的意思，主張自己無罪；檢察官則當庭斥責律師「要有職業道德」，指法官是依法指揮秩序，並認為楊女犯行皆有證據，建請從重量刑。

受傷女警於先前民事開庭時，向楊女求償69萬，今日上午民事開庭，楊女提出30萬元條件，希望能與受傷女警調解，並於下午刑事審理時，希望法官能讓她們先行調解，再視結果判決，但法院通話後，得知女警無和解意願，本案將於8月25日宣判。

楊女於庭外受訪表示，她當時被抓住，幾位警員沒跟她說明就要帶她走，讓她本能性劇烈抵抗，過程中雖讓女警手指扭斷，但她是被動被抓住，沒有想傷害警察的意思。

楊女另指，先前審理時，法官希望她說國語，她也用台語回「盡量」，卻仍不斷被要求，甚至法官還向女警建議，去做更深入的檢查，看傷勢有沒有導致失能，可依重傷害罪嫌來辦楊女，讓楊女認為法官立場偏頗，聲請迴避。

而「台獨女神」郭潤庭得知狀況後，也號召近20名友人到場聲援，一時間將法庭門口塞得滿滿，讓法院出動多名法警維持秩序。

生火了！連我媽都用到發光

新店「湯泉美地」大樓2拍、和平東路公寓3拍「都點交」　台北分署8月開拍

長灘島「一條線」瘋傳...無碼比基尼妹身分曝　她返台開吉求償180萬

800壯士反年改戰車擋救護車…上校重摔遲送醫腦死　「拔菜總指揮」獲判無罪

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／北市大樓驚傳墜樓！30歲女「中山北路防火巷墜亡」
獨／「侯友宜最想抓的男人」判死關鍵曝！陸幹赴台追2000萬贖
對流爆發！16縣市防「豪大雨襲」　雨神再淋1天熱區出爐
動滋券400萬張抽完！他把得獎數相加…驚見「超大BUG」
周揚青公開「與羅志祥友對話紀錄」　鬆口曝復合真相！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園女攀五酒桶山突「啊一聲」不動了！　消防員擔架抬300米山路送醫

快訊／北市大樓驚傳墜樓！30歲女中山北路防火巷墜亡

她遭逮抵抗…女警「啪一聲」手指扭斷提告　「台獨女神」撂20人聲援

堅持停在教職員專屬車位…他還嗆老師「白癡！豬狗不如」　法官判入獄

高雄男經營大麻工廠遭查獲…檢警向上查再破洗錢水房「每日爆賺人民幣、越南盾」

獨／「侯友宜最想抓的男人」判死關鍵曝光！兩岸破冰…陸幹赴台追2000萬贖金

菲籍「逃逸移工釣蝦場打工」見警急閃！警狂追200公尺　一查發現他已經逃6年

曾搶新光千金豪宅…20年後再闖長興老董家！他扯：我有偷竊癖　法官不領情

想要卻硬不起來！台中男怒拿「酒瓶硬捅」女友　完事扯髮暴打…她崩潰求饒

新店「湯泉美地」大樓2拍、和平東路公寓3拍「都點交」　台北分署8月開拍

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

吉娜見長毛兔怕到躲牆角　「這還叫兔兔嗎」「這個不是狗嗎」

桃園女攀五酒桶山突「啊一聲」不動了！　消防員擔架抬300米山路送醫

快訊／北市大樓驚傳墜樓！30歲女中山北路防火巷墜亡

她遭逮抵抗…女警「啪一聲」手指扭斷提告　「台獨女神」撂20人聲援

堅持停在教職員專屬車位…他還嗆老師「白癡！豬狗不如」　法官判入獄

高雄男經營大麻工廠遭查獲…檢警向上查再破洗錢水房「每日爆賺人民幣、越南盾」

獨／「侯友宜最想抓的男人」判死關鍵曝光！兩岸破冰…陸幹赴台追2000萬贖金

菲籍「逃逸移工釣蝦場打工」見警急閃！警狂追200公尺　一查發現他已經逃6年

曾搶新光千金豪宅…20年後再闖長興老董家！他扯：我有偷竊癖　法官不領情

想要卻硬不起來！台中男怒拿「酒瓶硬捅」女友　完事扯髮暴打…她崩潰求饒

新店「湯泉美地」大樓2拍、和平東路公寓3拍「都點交」　台北分署8月開拍

熊貓新規上路！8／10後申請外送員資格　需提交「終身良民證」

台灣武器以原住民命名　前艦長張競：需留心語意「避免誤會」

疫情改變生活習慣　台中市民線上申請交通事故件數半年破8萬件

桃園女攀五酒桶山突「啊一聲」不動了！　消防員擔架抬300米山路送醫

瑪莎拉蒂在台接連傳出火燒車意外　總代理：事故車並非原廠導入

快訊／北市大樓驚傳墜樓！30歲女中山北路防火巷墜亡

蔡英文參訪中衛讚「能挑選顏色是種幸福」　提醒國人防疫未結束

木村心美罕見淡妝終於美回19歲！　深U運動背心露微溝太撩男

不斷更新／威拉諾、廖乙忠皆化解得點圈危機　3局中信0比0樂天

自嘲化解尷尬恐助長霸凌！專家曝「4內心不健康」關鍵　情商高也要喊停

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

門突然被打開　台中男只穿一條內褲猛遮

泳池壓男童入水？警官爸告白：指控太沉重

長灘島「一條線」身分曝　她返台開吉求償180萬

即／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插...戒護員滿頭血

沒等到求婚！女下班騎YouBike遭輾斃　肇事原因曝

惡鄰躲大樓狙擊水塔　高雄男上網求救

快訊／內湖「群蜂攻擊」！多名小孩受傷

即／台南1男身中多刀墜樓　臟器外露命危

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

更多熱門

相關新聞

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插...戒護員滿頭血

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插...戒護員滿頭血

台南第二監獄上周傳出受刑人攻擊矯正人員事件，周姓男子受刑人疑因不滿違規處罰變重，趁著到醫護室看診時，突然脫離戒護路線，衝進戒護科辦公室，要找科長理論，戒護人員上前制止，反遭周男持隨身攜帶的原子筆攻擊，雖然周男3分鐘內就被壓制，戒護人員頭部撕裂傷送醫，監所正考慮追究周男妨害公務等刑責。

屏東男跳上巡邏車引擎蓋　拍攝耍帥PO群組

屏東男跳上巡邏車引擎蓋　拍攝耍帥PO群組

西雅圖示威總火！45人被捕　21警受傷

西雅圖示威總火！45人被捕　21警受傷

即／台中停車糾紛男拿菜刀砍人！友人「手臂見骨」

即／台中停車糾紛男拿菜刀砍人！友人「手臂見骨」

東區潮服街「白布條屋」突兀　屋主鄰居互槓！灌水引火都來了

東區潮服街「白布條屋」突兀　屋主鄰居互槓！灌水引火都來了

關鍵字：

獨派台獨女神妨害公務傷害抗議

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐29日簡訊通知

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面