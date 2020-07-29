中國防疫中心主任「自己注射新冠疫苗」　自稱：為科學獻身不後悔

▲高福自曝已注射新型冠狀病毒疫苗，並期望疫苗能夠發揮效用。（圖／翻攝自中國疾病預防控制中心網頁）

實習記者陳玟婷／綜合報導

中國防疫中心主任高福最近在研討會上聲稱，自己參與一款新型冠狀病毒疫苗的測試，並已接種，期望疫苗有效。高福並未對「疫苗來源」透露太多訊息，亦拒絕交代是哪間公司，僅表示自己是為了科學獻身，並不是要幫某間公司打廣告。

根據《美聯社》7月28日報導，在由阿里巴巴子公司和美國細胞出版社（Cell Press）共同舉辦的網路研討會上，高福表示，他要揭露一些祕密，「我已經提前注射新款的疫苗，並且希望它能起作用。」

高福沒有說明是何時注射疫苗，亦拒絕透露是哪款正研發的疫苗，因為他不想為特定公司「打廣告」。其他人詢問高福「是否是政府批准人體計劃的成員？」高福並未給出明確的回應，僅表示自己是為了科學獻身。

在新冠疫情爆發後，高福與中國防疫中心陷入輿論風波，對於疫情是否「可防可控」等問題，被民眾質疑有失職的行為，這次高福親身參與疫苗研究開發，想要挽回先前受損的形象。

▲高福表示做為一名科學家，必須要勇敢踏出第一步 。（圖／翻攝自中國疾病預防控制中心網頁）

擁有牛津大學生物化學博士學位的高福表示，注射疫苗是為了「增強公眾對疫苗的信心」，尤其是在反疫苗浪潮不斷升高的此刻，許多不利科學家的陰謀論也不斷增生，這對科學以及疫苗的開發是沒有幫助的。他也表示，「作為一名科學家必須勇敢，如果自己都沒信心，如何說服公眾進一步接種疫苗？」

《細胞》出版社編輯倫內坎普（Andrew Rennekamp）對高福此番話表示高度讚賞。倫內坎普稱讚高福，「用行動保證疫苗的安全性，同時彰顯他對科學和公共衛生的崇高信念，這是十分勇敢的舉動！」

高福在研討會上呼籲，希望美中之間進行更多合作，即使北京和華盛頓之間的關係暴跌至前所未有的低谷，仍希望兩大國之間能擁有更多的合作，攜手解決疫情帶來的困難，他表示「我們不希望中國和美國在科學上分開」。

另外，《美聯社》在報導中指出，中國是強而有力的競爭者，在新冠疫苗開發領域中，目前全球有24種疫苗進入不同階段人體試驗，其中中國就占了8款，數量高居全世界第一名。