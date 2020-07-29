　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國防疫中心主任「自己注射新冠疫苗」　自稱：為科學獻身不後悔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／翻攝自中國疾病預防控制中心網頁）

▲高福自曝已注射新型冠狀病毒疫苗，並期望疫苗能夠發揮效用。（圖／翻攝自中國疾病預防控制中心網頁）

實習記者陳玟婷／綜合報導

中國防疫中心主任高福最近在研討會上聲稱，自己參與一款新型冠狀病毒疫苗的測試，並已接種，期望疫苗有效。高福並未對「疫苗來源」透露太多訊息，亦拒絕交代是哪間公司，僅表示自己是為了科學獻身，並不是要幫某間公司打廣告。

根據《美聯社》7月28日報導，在由阿里巴巴子公司和美國細胞出版社（Cell Press）共同舉辦的網路研討會上，高福表示，他要揭露一些祕密，「我已經提前注射新款的疫苗，並且希望它能起作用。」

高福沒有說明是何時注射疫苗，亦拒絕透露是哪款正研發的疫苗，因為他不想為特定公司「打廣告」。其他人詢問高福「是否是政府批准人體計劃的成員？」高福並未給出明確的回應，僅表示自己是為了科學獻身。

在新冠疫情爆發後，高福與中國防疫中心陷入輿論風波，對於疫情是否「可防可控」等問題，被民眾質疑有失職的行為，這次高福親身參與疫苗研究開發，想要挽回先前受損的形象。

▲▼ 。（圖／翻攝自中國疾病預防控制中心網頁）

▲高福表示做為一名科學家，必須要勇敢踏出第一步 。（圖／翻攝自中國疾病預防控制中心網頁）

擁有牛津大學生物化學博士學位的高福表示，注射疫苗是為了「增強公眾對疫苗的信心」，尤其是在反疫苗浪潮不斷升高的此刻，許多不利科學家的陰謀論也不斷增生，這對科學以及疫苗的開發是沒有幫助的。他也表示，「作為一名科學家必須勇敢，如果自己都沒信心，如何說服公眾進一步接種疫苗？」

《細胞》出版社編輯倫內坎普（Andrew Rennekamp）對高福此番話表示高度讚賞。倫內坎普稱讚高福，「用行動保證疫苗的安全性，同時彰顯他對科學和公共衛生的崇高信念，這是十分勇敢的舉動！」

高福在研討會上呼籲，希望美中之間進行更多合作，即使北京和華盛頓之間的關係暴跌至前所未有的低谷，仍希望兩大國之間能擁有更多的合作，攜手解決疫情帶來的困難，他表示「我們不希望中國和美國在科學上分開」。

另外，《美聯社》在報導中指出，中國是強而有力的競爭者，在新冠疫苗開發領域中，目前全球有24種疫苗進入不同階段人體試驗，其中中國就占了8款，數量高居全世界第一名。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
影／赴北榮陪伴李登輝6小時　曾文惠緩步憔悴返回翠山莊
客庄券查詢「一片空白」13分！358萬人擠網頁超當　從這裡查
一滴血惹怒刺青男：小孩不是我的！　醫曝「綠帽時間」：當兵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

歐盟27國祭對港反制　陸駐歐使團：已提出嚴正交涉

香港個案破3000！連7天破百本土佔多數　「禁內用」民眾蹲路邊吃飯

中國防疫中心主任「自己注射新冠疫苗」　自稱：為科學獻身不後悔

香港立法會選舉傳延後一年　羅冠聰：若真延後將引來國際制裁

男友控吹風機烤下體燙傷！　港女反駁：他看台灣新聞學「熱脹冷縮」自己吹的

歐盟限制對香港出口鎮壓設備　陸：停止干涉「把精力放到中歐關係」

美議員憂TikTok干預大選　陸外交部駁：不感興趣

中日外長通電話　王毅：確保年底前簽署RCEP

毀容就不會離開我了！　軟爛男求妻子復合...綁到深山墓園「連劃三刀」

彰顯疫情「中國擔當」　武漢9月辦國際防疫物資交易博覽會

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

歐盟27國祭對港反制　陸駐歐使團：已提出嚴正交涉

香港個案破3000！連7天破百本土佔多數　「禁內用」民眾蹲路邊吃飯

中國防疫中心主任「自己注射新冠疫苗」　自稱：為科學獻身不後悔

香港立法會選舉傳延後一年　羅冠聰：若真延後將引來國際制裁

男友控吹風機烤下體燙傷！　港女反駁：他看台灣新聞學「熱脹冷縮」自己吹的

歐盟限制對香港出口鎮壓設備　陸：停止干涉「把精力放到中歐關係」

美議員憂TikTok干預大選　陸外交部駁：不感興趣

中日外長通電話　王毅：確保年底前簽署RCEP

毀容就不會離開我了！　軟爛男求妻子復合...綁到深山墓園「連劃三刀」

彰顯疫情「中國擔當」　武漢9月辦國際防疫物資交易博覽會

不斷更新／林立敲安反超、米蘭達完成百K　3局樂天 5比4兄弟

暑假住進凱撒連鎖南部、東部旅宿　加碼住板橋高空無邊際泳池酒店999元起

賴品妤爆乳辣照太凶狠　陳玉珍決定拚了「改天穿看看」

「最後淨土」岩手也淪陷了！　日本單日暴增1133例新冠確診

被誤認是海豹？著名時尚品牌前女總裁　慘遭大白鯊咬死

日班轉夜班做一樣的事　「加薪5K」值得嗎？過來人搖頭勸退：健康無價

歐盟27國祭對港反制　陸駐歐使團：已提出嚴正交涉

女神主播挑戰「3米高跳水」　腿軟崩潰大哭：寧願簽生死狀！

王力宏烤麵包「周杰倫也來留言」　粉絲狂喜：要合體了嗎？

國光新冠疫苗力拚提前啟動二期臨床　目標明年量產2300萬劑

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

北京大熱天「下雪」了！市民驚呼

27歲男趕走代駕！拍片嗨喊「挑戰酒駕」　1分鐘後慘死…撞擊瞬間曝光

女「大哭跪謝」拾荒父：考上清華大學！　得知真相全傻了

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

港女吹風機很燙男友下體！出庭爆哭否認犯罪

槓上婆婆！挖出「亡夫骨灰盒」擺門口

絕美Coser「裙底風光」全都露

長腿妹狠砸9輛車「要男友賠錢」　當事人：普通朋友

陸外交部詳解美方10大涉休斯敦總領館言論

「神秘小洞」竄出小手　他游泳到一半消失…竟被沖到這裡

中英外長通話！兩國會繼續合作

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

港大18：2通過解雇　戴耀廷回應了

中國洪水讓5千萬人受害　強降雨又向黃河北移

更多熱門

相關新聞

香港疫情升溫　FedEx工會籲暫停業務

香港疫情升溫　FedEx工會籲暫停業務

香港新冠肺炎確診數連續1周「天天破百」，且大部分的傳染途徑都不明。代表美國聯邦快遞（FedEx）機組人員的國際航空飛行員工會（ALPA）發出聲明，呼籲公司暫停香港業務，因為先前有無症狀確診的飛行員，被迫住進香港醫院，就連密切接觸的員工都被送往「環境非常困難」的地方隔離，而這些嚴格的疫檢措施正在危害FedEx的飛行員。

即／日本單日新增1002例　創歷史新高！

即／日本單日新增1002例　創歷史新高！

武漢將辦國際防疫物資交易博覽會

武漢將辦國際防疫物資交易博覽會

封城失自由　義男高音：備感羞辱

封城失自由　義男高音：備感羞辱

世界羽聯取消9月全部賽事

世界羽聯取消9月全部賽事

關鍵字：

疫苗新冠肺炎中國防疫中心主任高福大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面