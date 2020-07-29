德國新冠肺炎確診數反彈　官員發出警告：民眾鬆懈

▲德國羅伯特・科赫研究所所長維勒提出警告。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

隨著各國陸續解封，香港、歐洲都看得到第二波疫情反彈趨勢。德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）28日在柏林的新聞發布會上致辭，對新冠肺炎病毒擴散相當憂心，民眾也不如往常警惕。

根據BBC報導，過去一週中，德國新增了3,611個案例，總確診數突破20萬，雖然比歐洲其他國家緩和，還是可以看到上升趨勢。維勒表示，目前疫情發展迅速，病毒大流行中，民眾應該戴口罩，並遵守社交距離等衛生規定。維勒也首次要求民眾在室外不能保持社交距離時，必須戴口罩。

歐洲夏季日照時間長，漢堡、柏林、法蘭克福等大城市的街頭最近常見民眾群聚。維勒直言，德國人變得「疏忽大意」。根據艾福特（Erfurt）大學的調查，3月有1/3的德國民眾擔心自己可能染疫，目前剩不到一半，可見許多人對疫情已開始鬆懈。

德國27日宣布了一項免費強制性病毒檢測計畫，針對從高風險國家入境的旅行者實施。該名單包括巴西、土耳其和美國，官員表示將每日更新。羅伯特·科赫研究所今天公布的數據顯示，目前的國的確診數有206,926例。