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8/1開放外國人來台就醫　他憂成防疫破口全面淪陷：民進黨政府腦袋有問題？

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▲▼中央流行疫情指揮中心0724記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心強調，在展現優質醫療服務及回饋貢獻國際的同時，我國將仍秉持邊境風險嚴管原則。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心表示，展現台灣優質醫療及貢獻，自8月1日起開放外籍人士有條件來台就醫。對此，國民黨前立委孫大千今天（29日）認為，民進黨政府是腦袋有問題嗎？如果一旦形成防疫破口，是否會造成醫院的群聚感染，最終導致台灣的全面淪陷呢？

孫大千今在臉書表示，上次投入數千萬片的口罩，贈送給國外的友邦政府，害得國內的民眾只能夠苦哈哈排隊，去購買每14天配給9片的口罩，還要學習如何用電鍋蒸口罩，「最後外宣效果極為有限，變成了一種自嗨自爽的行為，根本就是肉包子打狗，有去無回。」

孫大千指出，現在為了要推動階段性的台獨，又不惜犧牲台灣人民的健康安全，規劃開放外籍人士來台就醫；原本不是才告訴國內民眾，為了保全有限的醫療資源和實力，所以不推動全民普篩。

孫大千說，那一旦開放外籍人士來台就醫，難道就不會耗費現有的醫療能量嗎？更重要的是，如果一旦形成防疫破口，是否會造成醫院的群聚感染，最終導致台灣的全面淪陷呢？

▼孫大千發文質疑民進黨政府。（圖／資料照／記者張榮恩攝）

▲▼韓辦遭打臉無言8秒！女記者是20年前學生「心情蠻複雜」…孫大千回應認了。（圖／記者張榮恩攝）

指揮中心日前表示，我國長期推動國際醫療服務，不但協助各國來台就醫的病人，並屢受國際媒體報導，藉此也深化國際友誼；因全球新冠肺炎疫情影響，我國自今年3月19日實施邊境管制措施，限制非本國籍人士入境，使部分國外病人無法來台而中斷治療。

指揮中心指出，現考量國內疫情穩定，且醫療量能尚有餘裕，為延續「Taiwan can help and Taiwan is helping」的精神，自8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請；衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。

指揮中心說，有來台就醫需求的外籍人士，可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時得增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行，所需文件、資料包含醫療保險證明、檢疫切結書、入境健康證明（登機前三日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告），及收治醫療機構擬定之入境防疫計畫、醫療計畫書等；由醫療機構代申請人向衛福部提出入境就醫許可申請，申請人或醫療機構於取得衛福部同意函後，可赴相關機關（構）辦理特別入境許可。

▼指揮中心表示，經許可入境來台就醫及其陪同者，需於旅客報到或登機時，向航空公司地勤人員出示登機前3日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心進一步說明，經許可入境來台就醫及其陪同者，需於旅客報到或登機時，向航空公司地勤人員出示登機前3日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告，並於航程期間全程配戴口罩；入境後應進行14天居家檢疫，並於檢疫期滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，始得至醫療機構接受醫療服務；但若有緊急醫療需求者，則可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，於14天檢疫期間需比照COVID-19疑似個案進行照護。

指揮中心表示，另申請人在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為自費，收治的醫療機構並應負責協助安排其必要的檢疫及採檢措施，包含防疫旅館住所、防疫交通接送及就醫安排等。

指揮中心強調，在展現優質醫療服務及回饋貢獻國際的同時，我國將仍秉持邊境風險嚴管原則，針對申請入台就醫者，規劃完善防疫管理措施，降低外來人士入境後發生社區及醫院內感染的風險，持續為國人健康安全把關。

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