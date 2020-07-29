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印度飆風戰機啟程「7300公里」返家路　空中加油畫面曝光

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▲▼印度飆風（Rafale）戰機在法國空軍協助下進行空中加油。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

▲印度飆風（Rafale）戰機在法國空軍協助下進行空中加油。（圖／取自Indian Air Force Twitter，下同）

記者林彥臣／綜合報導

印度從法國緊急軍購的首批5架飆風戰機（Rafale），印軍人員已經在法國完成接收，並且由印度飛官駕駛，在兩架法國A330 Phoenix MRTT空中加油機的伴飛下，踏上7300公里的返家道路，印度空軍也曝光了空中加油的畫面。

▲▼印度飆風（Rafale）戰機在法國空軍協助下進行空中加油。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

根據印度新德里電視台（NDTV）報導，印度飛官從法國梅尼亞克（Merignac）空軍基地出發，在阿聯大公國的達夫拉空軍基地（Al-Dhafra）稍作停留之後，就會完成7000多公里的旅程，預計會在29日進駐安巴拉空軍基地（Ambala），這個基地距離巴基斯坦與中國邊境都大約200公里。

▲▼印度飆風（Rafale）戰機在法國空軍協助下進行空中加油。（圖／取自Indian Air Force Twitter）


印度已於2016年9月與法國簽署了價值8億美元（折合約新台幣240億）的合約，軍購36 架飆風戰機，以滿足印度空軍的緊急需求，當時主導這項軍購案的巴達里亞（RKS Bhadauria）上將表示，這是印度有史以來最大的軍購案。

▲▼印度飆風（Rafale）戰機在法國空軍協助下進行空中加油。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

印度向法國總共訂購36架飆風戰機，分別是28架單座戰機、8架雙座戰機，雙方在合約上協議，於2021年底前交付完成。飆風戰機將會搭載射程150公里的「流星」（Meteor）空對空飛彈和射程達300公里的「斯卡普」（Scalp）飛彈。

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