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台中推1億補助！電動機車「2方案汰換」　成長率6都第一

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▲台中市今年電動機車成長率六都第一。（圖／台中市政府提供）

▲台中市積極減碳，今年電動機車成長率六都第一。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府環保局推動「二行程機車汰除」和「機車汰舊換新」，從2016年底至今年5月底，已淘汰12萬2370輛二行程機車，淘汰率近7成，空污物減量效益相當於種植163萬棵樹，電動機車更是增長4萬2883輛，今年電動機車成長數排名全國第2，成長率高達13%，六都之冠。

環保局表示，全市二行程機車在2016年底有18萬5889輛，到今年5月底銳減至6萬3519輛，共淘汰12萬2370輛，市府推估懸浮微粒PM101年減少54.8公噸、PM2.5減少44.5公噸、氮氧化物減少17.3公噸、硫氧化物減少0.12公噸、非甲烷碳氫化合物減少771公噸，排碳量減少2萬9411公噸，相當於種植163萬棵樹，或興建12.4座台中都會公園。

此外，依交通部統計的車輛登記數，台中市電動機車從2016年的6452輛，持續增加至今年的4萬9335輛，共增加4萬2883輛，今年全市電動機車成長數更高居全國第2，成長率13%，六都之冠。

環保局指出，環保署今年起，將2007年6月30日前出廠、屬於1至4期排放標準的老舊機車納入補助汰換對象，市府配合編列1億元加碼補助，提供老舊機車換購電動二輪車、7期機車高額加碼補助方案，由於汰換補助對象不再僅限二行程機車，從申請日至今年7月6日止，已補助超過2萬1千輛老舊機車及二行程機車汰除，今年補助受理將在明年1月10日截止，請民眾把握優惠補助時間。

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