台大科系任他挑！一填「電機」被爸罵爆：資工起薪破百萬　網正反戰翻

▲大學指考登記志願已經截止，逾期無法受理。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

109學年度大學指考的分發登記志願已經截止，當時就有不少考生都頻頻卡關，不知道該怎麼選到適合自己的校系。一名網友日前在PTT上發文詢問，他的學弟今年考得很不錯，單以分數來看，不但能夠上台大，還能任選科系，不過，在決定選填電機系後，便立刻被老爸罵慘，「填台大電機放棄資工會很笨嗎」？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「學弟填台大電機放棄資工被罵慘」為題詢問，學弟指考的分數很不錯，台大的每個科系基本上有填就會錄取，而在資工系與電機系的選擇中，學弟最終選填了後者。

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文中指出，學弟的爸爸認為，「台大資工畢業起薪就破百（萬元）了，五年內基本上可以兩百（萬元），想出國去FAANG年薪可以破千萬（元）」，因此原PO就好奇，「填大電機放棄資工會很笨嗎？」

▲許多人都對「選校系」感到頭痛不已。（圖／記者黃克翔攝）

貼文一出，立刻引發熱議，不少網友都支持爸爸的想法，「當然念CS啊」、「要是能重來，我會選資工」、「要出國選資工」、「台大資工去台gg（台積電）才爽好嗎」；不過，也有網友覺得電機系很不錯，「台灣工作，電機>>>>>>資工」、「選電機未來比較多選擇」、「電機出路多」。

此外，有些網友則認為選什麼科系都可以，爸爸根本沒必要因此罵人，「都是受薪階級，不用分那麼細」、「沒差啦！反正最後都是轉來轉去」、「電資不分家啦！沒有差別」。