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康是美挖寶父親節好禮！「髮旺旺髮根滋養精華液」買一送一　頭皮護理洗髮精399元加量不加價

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 ▲▼力大生技,髮旺旺,護髮,精華液,康是美,父親節,限時,優惠　。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲每年都為父親節禮物傷腦筋，今年在家巷子口的藥妝通路就能買到超值又適合老爸的好禮，絕對讓老爸收到後讚不絕口。（圖／翻攝自PAKUTASO）

消費中心／綜合報導

還記得小時候爸爸幫你梳頭髮、紮辮子的畫面嗎？爸爸大大的手輕抓著細軟頭髮，雖然綁了又掉掉了又綁，動作笨拙卻無比溫柔。如今老爸頭頂上的髮絲因為辛苦工作養家而無心照顧，變得乾硬、扁塌和受損，讓人看了好捨不得。今年父親節禮物就送生技髮品呵護老爸吧！讓滋養精華直達髮根，幫助頭皮重返健康，還老爸一頭「漂撇」髮型，帥氣風采迷倒街坊鄰里的婆婆媽媽們。

老爸每天早出晚歸辛苦工作壓力大，下班搶時間休息，想好好洗頭來場頭皮SPA卻是心有餘而力不足，平時對髮品也沒研究，長期忽略護髮的重要性，導致頭皮毛孔容易髒污、髮質變得脆弱，不僅增加髮型打理的難度，整個人看起來也沒精神。要讓髮絲再次「回春」，可以搭配護髮精華液，給予頭皮和頭髮保護和滋養，像是力大生技（台灣工研院轉投資公司）出品的「髮旺旺」頭皮護理洗髮精及髮根滋養精華液，內含人蔘、何首烏、銀杏及蘆薈萃取物等植物精華，為頭髮所需營養。使用方法非常簡單迅速，先使用洗髮精將多餘油脂洗淨，洗完頭先用毛巾適度擦乾頭髮，再將精華液按壓約1～2下量，塗抹在髮量較少的部位，然後輕輕按摩頭皮1分鐘以上，讓頭皮充分吸收營養，不用再沖洗省時又省力。

▲▼力大生技,髮旺旺,護髮,精華液,康是美,父親節,限時,優惠　。（圖／翻攝自PAKUTASO） 

▲力大生技（台灣工研院轉投資公司）推出的髮旺旺洗髮精與精華液，搭配使用效果更佳，護髮後不必沖洗，最適合喜愛高效率的老爸。（圖／翻攝自PAKUTASO）

給家人用的當然要有品質保證，力大生技（台灣工研院轉投資公司）表示「髮旺旺」頭皮護理洗髮精及髮根滋養精華液是與台灣工研院實驗室共同技術開發，養護成分皆經過嚴選，能保持頭髮水分、油分，去除多餘油脂，不怕油頭異味上身；適合頭髮毛躁、受損的人使用，滋潤、調理、強健髮根，防止分叉、不易斷裂，頭髮自然呈現豐盈厚實感和晶亮光澤。而且產品通過SGS檢驗合格，不含雌激素、敏諾西代等312項西藥成分及酒精，更獲得台灣生技大獎肯定。為老爸把關，讓他安心使用，享受健康頭皮、擁有蓬鬆頭髮，整個人加倍神清氣爽。

▲▼力大生技,髮旺旺,護髮,精華液,康是美,父親節,限時,優惠。（圖／力大生技提供）

▲力大生技（台灣工研院轉投資公司）與工研院共同技術研發的髮旺旺頭皮護理洗髮精，今年特別推出增量20%的版本，但價格仍然超佛心，只要399元。（圖／力大生技提供）

除了「從頭」照顧辛勞的爸爸之外，貼心的兒女還能趁今年父親節幫老爸「補一補」。力大生技不只研究髮品，另外也推出「超級益生元素（益生素）」，與工研院共同技術研發，提供營養補給、維持腸道健康，家有忙到三餐難定時定量又飲食不均衡的老爸，孩子是時候多費點心，像小時候爸爸照顧自己那樣關照他的身體，因為老爸的健康就是全家人的幸福。

今年父親節禮物既實用又不傷荷包，而且只需走到家巷子口的藥妝店就能輕鬆買到，「髮旺旺」頭皮護理洗髮精及髮根滋養精華液現正於全台康是美獨家販售，洗髮精加量不加價一瓶只要399元，精華液買一送一，即日起至8/4止。送禮不在價格重在心意，用心送出的實用禮物絕對能讓老爸「髮」現孩子滿滿的愛。

力大生技官網：https://www.ldtkshop.com/

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