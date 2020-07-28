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長榮航空四度獲「全球十大最佳航空」　一次奪5大獎肯定

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▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空再次榮獲「全球十大最佳航空公司」。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

全球知名的TripAdvisor旅遊網站於27日公佈Travelers’ Choice Awards最佳航空大獎，長榮航空再次獲得全球旅客肯定，榮獲「全球十大最佳航空公司」，同時也贏得「全球最佳商務艙」、「亞洲地區最佳航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」與「亞洲區最佳豪華經濟艙」共五個獎項，成績亮眼。

長榮航空總經理孫嘉明表示，很高興常年來獲得全球所有旅客的支持與愛護，雖然今年全球航空業面臨COVID-19肆虐的挑戰，但是長榮航空精進各項服務的腳步從未停歇，在疫情初期就推出防疫餐點，並且因應全球疫情變化不斷重新檢視服務流程，同時提供機艙消毒清潔以及各項防疫資訊讓旅客知悉，希望能在此非常時期提供最值得信賴的飛航服務。

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▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空皇璽桂冠艙。（圖／長榮航空提供）

TripAdvisor首席商務長Kanika Soni表示，這次Travelers’ Choice Awards得獎者應該要感到十分榮幸，雖然旅遊和觀光產業在今年受到疫情的衝擊，但我們認為努力的成果還是值得慶祝。得獎者提供的服務和品質都深受大眾喜愛，不但實至名歸，更是未來全球恢復正常運轉後激勵人心的目標。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲全球知名TripAdvisor旅遊網站評選，長榮航空一次拿下5大獎項。（圖／長榮航空提供）

今年的Travelers’ Choice Awards最佳航空公司大獎，統計自2019年1月至12月間之全球旅客搭機體驗評分及意見，共有64家來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、加勒比海、中東、非洲/印度洋、亞洲、太平洋/大洋洲等地區之航空公司脫穎而出，由於該樣本數來自全球各地旅客的實際體驗，具有相當的公信力。

TripAdvisor旅遊網站平均每月有超過4.6億名不重複訪客造訪，已累積超過8.6億則評論和意見，網站中設有飯店、景點、餐廳及航空公司等主題。自TripAdvisor於2017年首次舉辦最佳航空大獎評選以來，長榮航空已連續四年榮獲Travelers’ Choice Awards肯定之航空公司。

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