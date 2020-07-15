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長榮航空全新「響應式官網」上線了　APP也優化再增人臉、指紋辨識

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▲▼長榮航空全新「響應式官網」上線。（圖／翻攝自長榮航空官網）

▲長榮航空全新「響應式官網」上線。（圖／翻攝自長榮航空官網）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空全新官網今（15）日亮相！為滿足今日消費者透過行動裝置隨時隨地獲取重要訊息與購物的高速時代，全新官網採用響應式網頁設計（RWD, Responsive Web Design）技術，EVA Mobile APP也新增生物辨識功能，讓旅客能夠透過各種行動裝置及電腦使用長榮航空所提供的跨平台一致性服務，全新個人化的直覺圖像操作介面，以貼近使用者邏輯方式呈現，提供民眾最便利的數位服務。

長榮航空表示，新版官網可偵測民眾使用電腦、平板、手機等不同裝置的螢幕大小以及解析度，自動縮放成適當的比例，達到最佳的使用模式；在語言選擇方面，也因應客源全球化的趨勢，提供中、英、日、韓、越…等12種語言選擇，並會主動顯示出使用者習慣的語言介面，提供友善、快速的網站服務。

請繼續往下閱讀...

長榮航空進一步指出，為了配合此次新版官網上線，EVA Mobile APP也同步優化，繼去年底提供護照掃描及Google pay 票卡功能，此次新增人臉辨識及指紋辨識功能，讓民眾可以快速登入無限萬哩遊帳戶，方便會員管理訂位紀錄、查詢哩程現況及預辦登機，非會員則可註冊成為EVA Fans使用部分功能。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

這次改版的官網操作介面，特別採用「使用者經驗（UX, User Experience）」的設計方法，以使用者角度為出發點，在初始階段與近百位18至55歲的內、外部使用者，歷時四個多月的深度訪談，了解其需求與使用習慣，並透過數據分析將結果應用在網站操作流程設計，同時也搭配個人化的直覺圖像操作介面設計。

在設計階段，也邀請商務人士及以休閒為目的的旅客兩大主要客群，進行深度的可用性測試，讓網站服務功能更貼近使用者邏輯的方式呈現。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲為了更加便利旅客在官網預辦登機，長榮航空已將預辦登機時間調整為班機起飛前48小時至70分鐘。（圖／長榮航空提供）

長榮航空進一步指出，為了更加便利旅客在官網預辦登機，日前已將預辦登機時間調整為班機起飛前48小時至70分鐘，現在更推出登機證多元輸出的方式，完成預辦登機後，可自行列印、電子郵件或簡訊接收電子登機證，使用預辦登機能夠更方便。

長榮航空新版官網主視覺延續787夢幻客機塗裝，以「微笑曲線」作為全新官網的設計主軸，大面積的底色做為背景，搭配活潑的曲線設計來劃分資訊區塊，讓資訊更加容易閱讀，並採用無障礙網頁設計標準，讓身障使用者也能透過專業的網頁閱讀器，順利操作、查詢網站上的主要功能及訊息。

長榮航空此次網頁改版歷時兩年，除了引用最新技術，也經過多次修正及調整，更加便利旅客於官網上購票、選位、選餐、預辦登機等多項需求，歡迎民眾前往長榮航空官方網站www.evaair.com體驗。

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