Google個資保護政策轉彎 　澳洲主管機關提告：非法利用個資

▲GOOGLE被指控濫用個資。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

隨著個資議題逐漸受重視，各國機構都為了保護網路使用者而展開行動。根據澳洲法院文件，澳洲競爭及消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission）公開指控，Google在2016年與非Google相關網站的一項活動中，濫用使用者帳戶中的個資，而且並沒有尋求使用者的同意，也沒有通知他們。委員會主席拉姆斯（Rod Sims）指稱，Google利用誤導消費者的不正當的行為來賺取金錢。

委員會此次正式向澳洲聯邦提出的訴訟中提到，Google透過結合帳戶個資的方式，在消費者不知情的情況下，來提升他們的一大收入來源——定向廣告的收益。

然而，Google方面試圖捍衛他們尊重消費者的立場。公司發言人發聲明表示，Google用戶對於這次的個資連結的行動，是具有選擇權的。所有的行為都會先通過明顯和易於理解的方式知會用戶，再經過使用者的同意，「如果用戶不同意，我們一切產品和服務仍舊不會改變。」

Google曾經表示，絕對不會為了旗下數位廣告行銷公司DoubleClick，而去結合數據庫來使用帳戶個資。然而，Google的個資政策卻在2016年1月大轉彎，「為了完美提供Google的服務，依照帳戶的設定，用戶在其他網站或APP的活動可能被紀錄，與個人資訊相連結。」

拉姆斯提到，此次在澳洲聯邦法院的行動，本意是希望建立一項通用的法律，來幫助那些潛在的「百萬」受害用戶，「我們和相關國際機構會持續採取行動，而這些行動會形塑網路平台的行為，確保網路對使用者是有益無害的。」