豐腴妹路過！父女譏笑「看三小～大胖呆」...結局療癒炸　她直擊：拚命對不起

▲不該拿別人體型，當作玩笑取笑！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「胖子擋到你家WiFi了嗎？」一名女網友透露，日前外出買飯，直擊有一對父女對一位豐腴女孩展開人身攻擊，當眾撂話「看三小，大胖呆！」隨後女孩的3位肌肉男突然現身，超療癒結局，讓大批網友拍手叫好「欠人電～活該！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》分享傻眼故事，上禮拜排隊買飯時，恰巧有一位棉花糖女孩走過來，結果一位妹妹當眾嬉笑「好胖喔～」同時打開雙手比擬體型，並模仿她走路模樣。

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其實爸爸就站在旁邊，全身刺青還邊嚼檳榔、抽菸，他不但沒糾正孩子觀念，還展現最壞家教，竟用台語大罵「大胖呆！」當下棉花糖女孩瞪了一眼表達不滿，怎料，爸爸變本加厲回嗆「看三小，大胖呆！」

畢竟已涉及人身攻擊，原PO正要跳出來說話時，頓時，棉花糖女孩的朋友出現了，只見3位肌肉猛男上前圍攻，其中一位質問「講三小，再講一次？」只見態度囂張的爸爸一秒變俗辣，拚命狂喊對不起。

不過，肌肉男沒打算放過爸爸，再回擊「X...剛剛不是很兇嗎？所以是只敢欺負女生就是了？」被狠電一番後，爸爸依舊求饒，希望道歉能換得原諒。

▲身教不能等！（圖／翻攝爆怨公社）



超療癒結局曝光後，底下網友也拳頭硬了，「死好！踢到鐵板」、「真的很討厭那種以別人身材來取笑的人」、「再怎麼樣也要有口德」、「小孩無心，大人要教。我們都教自己的孩子要欣賞別人，不可以嘲笑別人，不能自以為是」、「孩子沒禮貌就是沒家教，這已經不是家教的問題，而且胖子怎麼了」、「尤其是被霸凌過的棉花糖女孩才會感同身受，不會隨便批評別人」、「網路一堆霸凌的也蠻可怕的啊」。

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