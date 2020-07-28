陸日增64例本土確診　新疆57例、遼寧6例北京再現1例

▲北京地鐵站行人戴上口罩。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委通報，7月27日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例68例，其中本土病例64例，分別為新疆（57例）、遼寧（6例）、北京（1例），其中新疆、遼寧成為大陸近日疫情復發的重災區，而北京再次出現的本土確診，也是遼寧大連的關聯病例。

衛健委通報，27日新增的68例確診中，境外輸入4例，（上海2例、北京1例、雲南1例），還新增無症狀感染者34例（境外輸入6例）。截至目前，大陸現有確診病例391例（其中重症病例20例），累計治愈出院病例78934例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83959例。

▲大陸各地近日爆發第二、第三波疫情。（圖／路透）

遼寧方面，自22日起一名海鮮加工產員工染疫後，25日同一「凱海世界海鮮公司」一口氣增加12例員工確診，並有向外擴散跡象，目前包括黑龍江、吉林和福建3省多個城市都有大連關聯病例，加上今天通報的北京確診病例，遼寧疫情已擴散到大陸4個省市區。大陸國家衛健委25日宣布，主任馬曉偉已於24日晚間緊急趕往大連督導防疫，爭取向全市居民進行核酸檢測。

遼寧省衛健委通報，27日0時至24時，遼寧省新增6例本土新冠肺炎確診病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉確診病例，其中普通型5例、輕型1例。新增無症狀感染者12例，均為大連市報告病例。

新疆方面，27日通報的57例確診（18例為無症狀感染者轉確診），均為烏魯木齊市的本土病例。當地是在15日，一名24歲中泉廣場三樓營業廳女性工作人員確診，打破149天無確診紀錄，隨後確診病例數便持續增加。

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