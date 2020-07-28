自家人補刀李眉蓁抄襲　葉元之：她根本不會寫論文…應該也看不太懂

▲葉元之 。（資料照／記者張一中攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁已對論文抄襲風波出面致歉，但後續風波不斷持續擴大。對此，同黨議員葉元之在政論節目中直言，「李眉蓁根本不會寫論文，應該也看不太懂，因為不是她寫的」，讓在場來賓相當驚訝。

葉元之於27日播出的《新台灣加油》表示，抄論文這件事，已經是100％，沒什麼好抝，但李眉蓁已經勇於面對，所已擺出一個態度主動放棄學位，願意接受中山大學最嚴厲的處罰，但話就是講得不好，容易讓人家挑毛病，被大家酸。

葉元之認為，李眉蓁在記者會中沒有表達完整，不會講話，而且寫論文要有邏輯啊！要有研究動機、目的，探討別人研究的東西，還有研究方法，最後去分析資料，得到自己的東西跟結論。

葉元之強調，「自己要做研究才是重點，她根本不會寫論文，她可能也沒看過自己的論文，應該也看不太懂，因為不是她寫的。」現場來賓，民進黨立委王定宇聽到後笑稱，「你這個比沒看過還要狠，你知道嗎？」

不過，葉元之也提到，現在的關鍵是論文抄襲會不會影響選舉，如果大家覺得學術有重大瑕疵 會影響從政之路，那大家應該要以同樣標準，論文全部拿出來比較，以後碩博士論文是不是要拿出來檢查 ，大家都高標準。

▲李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

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