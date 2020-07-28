威力彩31億2注均分！2張「頭獎獎券」曝光…網一看罵翻：好爛

▲威力彩開獎結果出爐，2注均分31.2億元。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／柯振中報導

威力彩終結47連槓，31.2億頭獎2人均分，獎落台北市大安區、南投縣竹山鎮，每注扣完稅可得12.5億元，創下單注獎金史上第八高的紀錄。對此，有人在網路上公開了這2張「中獎獎券」，沒想到才貼出沒多久，立刻被網友罵翻。

台彩27日晚間開出109000060期威力彩，第一區號碼由小到大分別是05、08、19、21、27、37，第二區02。根據派彩結果，威力彩27日銷售總額19億9938萬元，頭獎累積47期，一共有31億2494萬6952元。

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根據開獎結果，這期威力彩頭獎2注均分，分別開在台北市大安區「彩盈寶彩券商行」、南投縣竹山鎮「大運發商行」，一人可得15.6億元，稅後可得12.5億元。

對此，有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文，貼出了2張威力彩彩券，上方的得獎號碼與這期開出的號碼相同，看起來確實是「頭獎獎券」，他也恭喜2位幸運得主，讓網友沾沾喜氣。

▼威力彩得獎獎券曝光，網友揭真相糗炸。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）



依據網友貼出的照片，其中一張彩券為單注電腦選號，另一張則是兩注電腦選號。眾人看完後，紛紛在下方祝福，「好幸運」、「都是快開獎的時侯用電腦選欸」、「應該是電腦選號不用亂想。」

不過，也有人發現，其實這張圖片是P的，並非真正的中獎彩券，「P得好爛」、「你的數字位移了，再改改」、「誰中了會晚上去領獎」、「這麼快就有照片！？」由於許多網友罵聲不斷，原PO過了不久再度編輯文章，附上「網友p圖的 請勿相信 認真工作吧」的話語，提醒看到文章的眾人，彩券真的是P上去的。

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