影／紫南宮旁68公尺！南投開出威力彩頭獎　老闆超淡定曝彩迷身分

記者柯振中／採訪報導

威力彩終結史上最長47連槓，31.2億頭獎2人中獎，獎落台北市大安區、南投縣竹山鎮的彩券行，兩注各分得15億6,247萬元，扣稅後實得約12.5億元，也創下單注獎金史上第八高紀錄。對此，竹山鎮開出頭獎的「大運發商行」老闆指出，他們的商店相當靠近紫南宮，大多都是香客來買的，這幾天包牌、買的人愈來愈多。

▲南投竹山紫南宮旁的彩券行開出頭獎。（圖／ETtoday資料照）



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南投竹山鎮開出頭獎的彩券行是「大運發商行」，葉姓老闆受訪時指出，剛剛接獲台彩公司消息，得知他們店開出頭獎，實在相當高興，他們的商家距離紫南宮只有5、60公尺左右，許多香客會到紫南宮拜拜，接著又到他們這裡買彩券。

葉姓老闆說明，隨著獎金愈來愈高，他們的生意也愈來愈好，包牌的人特別多。至於有沒有印象是誰中獎，葉姓老闆則說，由於近日真的太忙，根本沒空去注意到底是誰買的，最近也沒有出現徵兆。

依據Google Maps的路線距離來看，大運發商行距離紫南宮只有68公尺的距離，甚至在門口就能看見紫南宮。竹山紫南宮位在竹山鎮社寮里大公街，至今已有200多年的歷史，宮內供奉土地公，以借發財金來錢滾錢聞名，由於日久成習，信眾日漸增加，廟方也成立管委會開始管理。

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▼紫南宮彩券行開出頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

