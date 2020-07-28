威力彩「7碼全中」只能領100元！　苦主淚曝真相...網一看全跪了

▲威力彩31億頭獎結果揭曉，2注均分。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾羿翔／綜合報導



威力彩31億頭獎27日晚間結果出爐，2注均分獎落台北大安區、南投竹山鎮，各分得15.6億元。有網友面對槓龜苦中作樂，在「爆廢公社公開版」PO出自己買的威力彩，直呼「我中獎了...六個號碼加特別號全在上面」。真相讓底下網友笑噴表示，「7個數字全中耶！但是只有100元」。

威力彩晚間開獎，第一區由小到大依序是05、08、19、21、27、37，第二區02。根據該網友PO出的威力彩照片可以看出，今日所開的7碼，的確全部都有中，但是幾乎各自分散在自己所買的6組選號中，不過其中有一組中了100元，算是唯一可以欣慰的事。貼文一出，許多網友紛紛來安慰，「這樣也不容易了」、「看開一點，感謝您的贊助」。

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▲網友7碼全中，但其實只能領100元，因為對中的獎號各自分散。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



也有網友打趣回應，「有中七碼，連碰就中頭彩」、「恭喜啊！明天記得上班喔」、「跨區對獎，退我一半錢就好，拜託」、「這種選法可以每期都中XD」。



開出頭獎的台北「彩盈寶彩券商行」，倪姓老闆娘就透露，店面騎樓近日有蝙蝠掉落，才想說可能要開出頭獎，沒想到會是今晚；另一個開出頭獎的南投竹山鎮「大運發商行」，老闆就透露，他們的店相當靠近紫南宮，來買的大多是香客，這幾天包牌的人漸多。

▼台北大安區開出15.6億威力彩，彩券行老闆娘笑曝神秘預兆「蝙蝠飛落」。（圖／記者游宗樺攝）