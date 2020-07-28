移工返泰確診　曝光台灣潛在無症狀感染風險

▲若再出現類似案例，台灣可能得恢復先前的防疫步調。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

中央疫情指揮中心昨日公布有一名泰籍勞工返泰後確診，且無法排除為本土個案，說明台灣有存在無症狀感染者的可能性，且移工在台多半沒有獨立生活空間，在就醫方面難度也較高，應嚴謹看待此案例。

根據《聯合報》報導，民進黨籍立法委員洪申翰表示，外籍勞工在防疫上比較容易有死角，而且他們就算身體不適，也常會選擇忍痛繼續工作，本次案例很難去調查感染源，更難落實隔離檢疫措施，「不希望台灣發生新加坡移工宿舍群聚，中央流行疫情指揮中心應做好最壞打算。」

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台灣國際勞工協會工作人員吳靜如說，這名泰籍勞工很可能是在台灣受到感染，而且影響的範圍很廣，除了工廠的同事，還有假日休閒場所的交友圈，勞動部應將相關訊息翻譯成泰語，讓當地泰語圈幫忙協助檢疫措施。

振興醫院感染科主任李明政也認為存在本土感染的可能性，台灣社區仍可能有無症狀感染者，建議入境者不僅要隔離14天，解除隔離前也需再次篩檢PCR才可放行。

李明政指，若再出現類似案例，台灣就該做到先前的防疫措施及態度，回到嚴守社交距離、戴口罩的階段。

長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成則認為，目前已知資訊太少，而且個案回去5天後才確診，很難判斷到底是在哪受到感染，也有在機場、機上受染的可能性。