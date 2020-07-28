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湖北確診數是官方32倍！港大教授控中國「縮水疫情」

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▲▼中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖北的官方數據受到質疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

香港大學微生物學系教授袁國勇先前接受BBC訪問時表示，武漢的官員確實試圖掩飾新冠肺炎疫情，他也拿出他的團隊研究數據，推算湖北省真實的染疫數字可能高達220萬人，是官方數據的32倍。

袁國勇曾在1月造訪武漢協助，但他們到達華南海鮮市場時，已經全被清理乾淨，「就像犯罪現場被破壞了，我們無法辨識把病毒傳染給人類的動物宿主」，「我確實懷疑武漢地方在遮掩疫情，地方官員本來應該立即對外公布訊息，卻沒能即時做到。」

袁國勇領導的團隊6月根據從湖北省返回香港的樣本推算指出，湖北省真實的染疫數字可能高達220萬人，是官方數據的32倍。團隊在3月初採集452名從湖北省返港民眾的血液樣本，發現當中17人，相當於3.8%帶有COVID-19抗體，若將這個比例套用到湖北省的5810萬人口，推算出截至3月初，湖北應該有220萬人染疫。

這項研究發表於「刺胳針，微生物」（The Lancet Microbe），當時受到中國官媒「環球時報」譴責，認為袁國勇是在協助美國打擊中國。親北京的香港工聯會會長吳秋北也在臉書發文質疑，「400多樣本就能推算220萬人受感染，那14億中國人口，不是有5300萬受感染？內地還能這麼平靜，陸續復工，那當真不是將共產黨妖魔化，而是神化了！」

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