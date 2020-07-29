台版哈利波特20週年修改封面　「防側漏設計」不見了⋯出版社說明

▲台版哈利波特20週年修改封面設計，原先被網友批評的「防漏側邊」不見了⋯出版社說明。（圖／翻攝自Facebook／皇冠文化集團）

記者林育綾／綜合報導

台版《哈利波特》20週年封面設計爭議不斷，其中「書脊（背）」插畫引發許多鐵粉不滿，認為「宮崎駿風格」和城堡地形等畫面不符合原作敘述，加上原先的「出血設計」更被網友批評像「防漏側邊」，而皇冠文化集團也決定修改，在粉專表示「多數讀者並不喜歡這個設計，於是我們決定從善如流，重新和美編討論調整設計，取消延伸花標，讓封面和書背的呈現方式單純化。」

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▲哈利波特20週年台版「書脊」插畫引發爭議，原先的塊狀花標「出血設計」也被部分鐵粉批評。（圖／皇冠出版）

《哈利波特》小說今年適逢出版20週年，各個國家都推出全新封面設計，而台灣中文版的書脊（背）插畫卻走「宮崎駿風」慘遭部分鐵粉嫌棄，認為「哈味不夠」且與原作敘述有很大落差，包括城堡地形不在平原、畫風氣氛太明快等；加上繪師Krenz 先前曾繪製《KK魔法學園》與此次創作十分類似，也被粉絲批評構圖不用心。

對此皇冠先前已發布聲明表示「作品已經過J.K羅琳公司審核，羅琳很喜歡」；Krenz也有回應說明，並道歉「實際上也重新設計過兩次了，讓你們失望了真抱歉，後面我會繼續努力。」

▲原先的台版封面，有網友表示「不喜歡防側漏設計」。（圖／翻攝Facebook／皇冠文化集團）

而原先的「書背」插畫延伸到書封，也招來很多粉絲表達不滿，有人說「封面跟書脊給我一種重量不平衡的感覺，分開都挺好的合再一起就真的很奇怪」，還有人認為像是「防漏側邊」，提到「個人感想，我不喜歡防側漏設計，又不是衛生棉。」

皇冠出版28日在臉書粉專公告說明，「這本來是美編設計的巧思，希望藉著塊狀花標的設計，增加整體書封的豐富度。加上這樣的做法能避免裝訂發生誤差，讓書背圖的呈現更為完整美觀。近幾日看到大家的熱烈討論，多數讀者並不喜歡這個設計，於是我們決定從善如流，重新和美編討論調整設計，取消延伸花標，讓封面和書背的呈現方式單純化。深深感謝大家寶貴的意見。」

網友看了紛紛留言「原本那條真的破壞封面美感，有改掉真是太好了」、「漂亮的啊~說真的還沒看到實體，也不確定花標延伸的好壞。畢竟紙質無法透過螢幕呈現。但辛苦了~~加油」、「終於沒有防漏側邊了」。

不過也有喜歡原先設計的網友表示，「覺得原來版本沒什麼問題，有週邊的話我也想買 XD 如果取消造成白邊反而可惜了」、「這套主要拿來收藏，如果因為這個改動導致最後書脊整張圖集數跟集數中間有白線反而會很難過，一般放在書櫃裡，看到書脊的時間應該會比看封面的時間久。」還說「不是只有在鬧的是粉絲，也有很多覺得原本設計不錯的只是沒出聲。」

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