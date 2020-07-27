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李眉蓁讓「高教沉淪」浮檯面　葉毓蘭：老師有責任提醒

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▲▼立法院內政委員會葉毓蘭委員質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲風波，同黨立委葉毓蘭認為，「她的老師比誰都有責任要提醒她」，這是她目睹高教沉淪多年後的感言。

葉毓蘭26日在臉書表示，對於指導過的碩、博士生，無論是在職半時生，還是全時生，她都會為學生論文品質把關，「李眉蓁的論文如果真如媒體報導，有這麼前言不對後語的瑕疵，或有抄襲的嫌疑，她的老師比誰都有責任要提醒她」，這段話是目睹高教沉淪墮落多年後的感言。

葉毓蘭指出，1994年修完博士回台後，發現這些美國大學來台斂財、募款的招術，台灣也有山寨版，越來越多的大學，國立、私立都有，開始辦理各種專班，這些已經工作、甚或已經事業有成的學生們，繳交的學費與一般學生不同，有位教授告訴她，他日前去新竹某名校口試碩士論文，才知道在職專班的碩士生，學分費每學分6000元，一般生的學分費不過1200元，而在職專班的碩士生須修滿70學分才能畢業，可以看出這裡面的商機。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李眉蓁 。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

葉毓蘭認為，最過分的就是現任官員，挾職務之權勢找管得到的學校，把業務相關資料隨便呼隆、或找部屬當書僮，弄個可以光宗耀祖的碩士、博士，然後伺機報恩，讓恩師可以承接委託研究案、或直接派任肥貓坐享高薪，在職專班也有辦得很認真的，完全看老師良心，其實，在職專班碩士學位實在不需要寫論文，多些考試報告，一樣可以達到效果。

葉毓蘭還說，這次論文風波，剛好讓她回顧過去20幾年來指導過、口試過的碩博士生，過去以超級機車出名，對學生要求嚴格，因為她的每個簽名，自己都能很負責任的為學生背書，但願這次風波能喚醒高教的覺醒，，更希望台灣社會能擺脫浮誇的學歷風氣，更重視實力。

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