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萬華角頭「崛江町」黑槍恐嚇養生館　每店每月交1萬保護費...3煞落網

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▲萬華在地幫派崛江町葉姓成員日前持槍向在地業者強索報護費遭警方逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華在地幫派崛江町葉姓成員日前持槍向在地業者強索報護費，過程都被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

萬華當地驚傳黑幫「崛江町」葉姓成員（42歲）涉及介入台北市萬華地區的SPA養生館經營，持槍率眾找開店業者恐嚇店家支付每個月1萬元保護費，否則揚言開槍砸店，當地業者見到黑幫成員上門亮槍要錢，驚嚇之餘趕緊報警求助。

▲萬華在地幫派崛江町葉姓成員日前持槍向在地業者強索報護費遭警方逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華在地幫派崛江町葉姓成員日前持槍向在地業者強索報護費遭警方逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，在2019年6月陸續接獲轄內艋舺大道、萬大路一代經營SPA養生館業者報案，指稱有崛江町葉姓幫派成員，率著小弟上門恐嚇要求店家按月支付1萬元保護費，若業者拒絕則亮槍恐嚇，葉姓男子帶著洪姓、高姓小弟陸續恐嚇多間SPA會館或紓壓養生館。

警方獲報後展開調查，並根據店家提供監視器畫面，確定葉嫌曾亮槍恐嚇，警方事後依恐嚇取財等罪嫌逮捕3名「崛江町」成員到案依法移送地檢署偵辦。

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