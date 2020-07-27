斥資2億打造特色球場！台中首座「國際壘球運動園區　新設備一次滿足

▲台中國際壘球運動園區模擬圖。（圖／翻攝自台中市政府）



實習記者郭思妏／綜合報導

台中市政府與中央共同出資2億元，在外埔區興建全台首座國際壘球運動園區，今（27）日已正式開工，預計在110年底完工。園區除了有助於培訓棒壘球選手外，還可舉辦國內外賽事，希望能進一步帶動地方發展，也盼吸引更多來自世界各國的球員造訪。

副市長黃國榮表示，台灣中華女子壘球代表隊近年在國際型各賽事上屢創佳績，多所學校也因此成立壘球隊，使壘球運動人口日漸增加。他也提到，台中市於103年獲得國際棒球總會認證為「世界棒球之都」，因此他致力開發這方面相關產業，盼能帶動發展。

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此外，黃國榮談到，感謝中央補助1億2000萬元以及市府自籌8000萬元，在外埔興建國際級的壘球運動園區，活化地區將可串聯海線周邊觀光自行車道，帶動甲安埔地區觀光發展。

▲台中國際壘球運動園區模擬圖。（圖／翻攝自台中市政府）

台中壘球運動園區共可容納外野看台800人、內野座位區1200人，一共能有2000名觀眾同時在場內觀賽，至於簡易練習場則可提供棒壘選手基礎練習及活動使用。

園區將比照大型國際賽場，建設局長陳大田提到，賽場的總樓地板面積達

3158.54平方公尺，園區將興建地上2層建築物，包括國際賽事標準壘球主場館及簡易型練習場。其中，主場館除了標準壘球場、休息室、器材室、救護站外，室內還規劃了重量訓練室、轉播室、VIP室、記者室、媒體工作室、技術代表工作室等設施。

陳大田表示，整個建築會與當地做結合，設計團隊不但將外埔農業特色融入其中，更將蘭草意象導入外牆上，顯現當地特色。此外，園區完工後也盼朝多功能方面發展，例如提供鄰近區域各級學校、社區球隊練習使用，另外也將讓周邊綠美化，要把「國際壘球運動園區」打造成多功能的運動休閒場域。