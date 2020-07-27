威力彩頭獎狂飆31億！「地震牌」5碼買氣夯　花百元拚一注翻身

▲威力彩頭獎上看31億元，讓彩迷躍躍欲試，再現集資、包牌熱潮。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩今（27）日晚間開獎的頭獎上看31億元，士林夜市知名的飛來發彩券行也透露，集資、包牌的人越來越多，這幾天店內擠滿人潮，加上昨晚宜蘭外海地牛翻身，讓不少北部、東部的居民相當有感，意外帶動「地震牌」買氣。

威力彩頭獎累計已連47期槓龜，台灣彩券公司預估，今天頭獎上看31億元，若有幸運兒1注獨得，單注金額將改寫史上新高紀錄，預估單期銷售金額也衝上18億元，讓很多彩迷躍躍欲試。

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位於台北市士林區的飛來發彩券行表示，店內近期天天出現排隊人潮，買氣明顯升溫，且包牌情形也增加不少，最多人是花800元包牌，把第二區01至08個號碼全部包下來，若第一區6碼幸運全中，在第二區包牌下，就可抱走31億元頭獎。

▲彩券行透露，近期包牌情形增加不少，最多人是花800元包第二區。（圖／飛來發彩券行提供）

飛來發彩券行指出，除了800元包第二區外，不少人也花5,600元，將第一區38個號碼中包下7個號碼，並搭配第二區包牌，以提高中獎機率，同時集資買彩券的人也不少，就有大戶一口氣花6.6萬元買威力彩，包含800元包牌、電腦選號等，希望能「六六大順」，拚當大獎幸運兒。

此外，昨（26）日晚間8時52分發生芮氏規模6.1的有感地震，讓不少北部、東部的居民相當有感，意外帶動「地震牌」買氣。飛來發彩券行透露，第二區最多人買01、06，其中06最為熱門，主要是已連6期未開出該數字，至於第一區部分，則以26、20、02最夯，使得「01、02、06、20、26」這5個數字成為今天最夯的號碼，提供想買彩券的彩迷們參考。