台灣民意基金會／47％民眾贊成廢除監察院　34歲以下普遍不贊成

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對「廢除監察院」的議題，台灣民意基金會27日公布最新民調，顯示有47％贊成廢除，但也有39%不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，整體社會對廢除監察院一事並沒有共識，但廢除的社會呼聲較強，是明顯的事實。

由於總統蔡英文近期多次在公開談話中，邀請在野黨一起廢除考試院和監察院，最近一次則是7月19日民進黨全代會，引起各界的關注。對此，針對是否贊成廢除考監，最新民調結果顯示，23.6%民眾非常贊成，22%還算贊成，24.6%不太贊成，14.3%一點也不贊成，15.4%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，顯示在20歲以上的台灣人當中，有47%基本上贊成廢除監察院，39％不贊成，贊成的比不贊成的的多8個百分點；這意味著，此刻可能是台灣史上，贊成廢除監察院人數最多的時候，儘管不贊成的還有三成九，整體社會對廢除監察院一事並沒有共識，但廢除監察院的社會呼聲較強。

進一步分析顯示，從政黨支持角度，民進黨支持者中，六成贊成，兩成七反對；國民黨支持者中，三成七贊成，五成三反對；台灣民眾黨支持者中，五成贊成，四成四反對；時代力量支持者中，五成三贊成，三成五反對；中性選民，三成二贊成，四成三反對。

其次，若以年齡層角度， 45歲以上公民，贊成廢除的明顯比反對的多很多，但34歲以下的年輕公民卻呈現反對的比贊成多的現象；而35-44歲這一群組的人則是贊成與反對的各佔一半。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年7月20-22三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

▼針對廢除監察院的議題，最新民調結果出爐。（圖／台灣民意基金會提供）

