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私菸案未糾正總統府　國民黨批監院變紙糊：蔡英文成獨裁怪獸

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▲▼蔡英文出席2020亞洲生技大會開幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨批蔡英文已成獨裁怪獸。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

針對監察院因國安特勤私菸案糾正外交部、交通部、關務署，卻未對最關鍵的總統府、國安局提出糾正，準監察院長陳菊也毫無究責，國民黨表示，監委自我閹割整飭官箴的主要職權，讓全民失望，也凸顯了先前監委提名的不當，以及蔡總統已成獨裁怪獸的現在進行式，國人應高度警覺。

對於查案監委聲稱，監察院只能對行政機關實行糾正權，不及於行政院以外的總統府、國安局，國民黨強調，現行憲法仍為五權分立，監察院對中央及地方公務人員，包括總統府、國安局等，認為有失職或違法情事，當然可以調查與糾正；且過去不乏監委彈劾總統府、國安局官員的前例，如今卻自我限縮職權，把監察院變成紙糊機關，令人無法接受。

此外，國民黨表示，監委對自身的權力認知，顯然初一、十五不一樣；對比前監委陳師孟侵犯審判、對司法官高高在上，將監委權力無比擴大，如今查案監委面對前總統府秘書長、準監察院長陳菊，卻顯得如此卑微，劃地自限。這番隨心所欲的標準，讓各界見識到御史大夫的負面風骨。

國民黨指出，至於查案監委高涌誠指不彈劾特勤中心人員，是因相關人等都已被記過，「能懲處都已懲處，再彈劾意義不大」。國民黨痛批更為荒謬，若依此標準，遭記過懲處的人都不用彈劾，全交行政處理即可，如此還要監察院幹嘛？

國民黨強調，國安特勤私菸案歷經一年多調查，在準監察院長陳菊上任前通過糾正三部會，時機點本就引發外界質疑；只打蒼蠅、不打老虎的糾正內容，更是讓社會質疑輕放總統府與國安局，同時也凸顯日前在野黨針對監委提名名單的論點。

國民黨批評，未來「最爛、最綠、最酬庸」的監委上任，各界對監察權已無任何期待，民進黨不受節制的獨裁，勢必將成為台灣民主政治重大危機，期盼國人正視。

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