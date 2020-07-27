性感網紅報復粉絲邀開房！　大玩性虐直播「逼舔鞋底」...警察來敲門

▲香港網紅搣時潘直播性虐，警方找上門。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者劉亭／綜合報導

香港網紅搣時潘（Miss Pun）26日帶著1名女性好友一起到油麻地一間酒店，與一名男子「開房間」大玩性虐待，並由一名男性攝影師同行現場拍攝直播，最後警方上門調查。

綜合港媒報導，搣時潘25日曾發文表示，遭到一名網友長期性騷擾，並且把她當成性工作者邀約上酒店，她假裝答應後爽約，自己去了另一間酒店拍性感照，沒想到對方還沒有學到教訓，又再來約開房。

搣時潘26日進行網路直播，她與女性友人Emilia與一名身材肥胖的男子，在一間酒店大玩SM性虐待。一進到房間搣時潘就說，「你又說想跟我拍AV，又說想摸我胸，3P、SM阿」，之後在兩女鼓吹之下，男子脫下衣服，搣也脫下外套。

接著搣時潘和友人輪流拿皮帶編床，發出大聲響，之後搣時潘更當場脫下腳下一隻涼鞋，放在男子面前，要求對方舔鞋底，男子雖然猶豫，但在兩人的說服之下還是一臉痛苦舔了，最後衝到廁所漱口。

之後搣時潘用皮帶打男子手掌約10下，詢問對方痛不痛，男子稱不痛。兩名女子又以兩人都有露出事業線，說服男子脫下褲子，最後只剩下一件三角內褲，這時搣時潘又以皮帶鞭打其大腿數下。

之後有警方接獲通報，到房間內調查，當時男子已經離開房內，搣時潘試圖電話聯絡對方但是不成功。警方隨即帶2人回到警局，進行後續調查手續。

▲香港網紅搣時潘曾發文抱怨遭到騷擾。（圖／翻攝自搣時潘IG）

警員以涉嫌破壞公眾體統罪拘捕潘姓女子（25歲）、黃姓女子（25歲），以及一名宋姓男子（34歲），案件交由油尖警區刑事調查隊第1隊跟進。被捕的兩女一男應是搣時潘、Emilia及攝影師。

▲香港網紅搣時潘時常在社群軟體大秀性感身材。（圖／翻攝自搣時潘IG）

►戴口罩更要保養