快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

國內再增4例新冠肺炎境外移入病例！中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布下午2點緊急召開記者會，由發言人莊人祥主持並說明該案例情況。國內目前累計462例確診，分別為371例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

目前全球多國疫情仍嚴峻，其中「菲律賓」為世界衛生組織西太平洋區署疫情最嚴峻的國家之一，且我國自今年7月以來確診多例境外移入個案中，大部分都自菲律賓移入，另有4例自菲律賓經我國轉機至香港後確診個案，顯示該國疫情風險高。為確保我國防疫安全與人民健康，7月26日起，自菲律賓飛抵台灣之所有旅客，一律須配合相關檢疫措施。

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國人及部分外國籍人士，持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等，無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢；有症狀者送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫14天。

未持有我國居留證的外國籍人士，仍須提供登機前3日內之COVID-19檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣，並於入境後進行居家檢疫14天。

菲律賓近2週每日平均確診數約1,600例，佔西太平洋區56%，病例以大馬尼拉大都會區（National Capital Region）佔大宗，近2週每百萬人口確診數203.5例；全國累計確診數74,390例，僅次於中國大陸。

此外，近期日本、澳洲、香港等均因逐步鬆綁限制措施，致疫情於酒店、校園、大型聚會等具風險場域爆發群聚，或境外個案搭乘計程車等交通運輸而傳播，使疫情惡化擴散至社區並導致不明感染源增加，大幅提升社區感染風險。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。

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